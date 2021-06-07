AK Parti, hayvan haklarının korunmasına ilişkin düzenlemeye son şeklini verdi - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, hayvan haklarının korunmasına ilişkin düzenlemeyle ilgili, "Geçtiğimiz hafta MKYK toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız bunun bir an önce gündeme alınması talimatını verdi ve bugün son halini MYK'da sunacağız." dedi.

Ünal, AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde gazetecilerin, hayvan haklarının korunmasına ilişkin düzenlemeye yönelik sorularını yanıtladı.

Konuya ilişkin çalışmaların uzun süredir devam ettiğini ve daha önce kurulan araştırma komisyonunun çalışmalarını tamamladığını hatırlatan Ünal, bütün taraflarla görüşmelerin yapıldığını, tüm paydaşların görüşlerinin alındığını söyledi.

Komisyonun raporunu sunduğunu dile getiren Ünal, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz hafta MKYK toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız bunun bir an önce gündeme alınması talimatını verdi ve bugün son halini MYK'da sunacağız. İnşallah en kısa sürede, hayvanlarla ilgili çalışmalarımızı, onları korumakla ilgili, hayvanlarla insanların ilişkilerini düzenleyen, onları eşya ve mal olmaktan, nesne olmaktan çıkaran, onların da temel yaşam haklarını, onların duygularını, onların bizimle beraber yaşayan dostlarımız olduğunu temele alarak bir düzenlemeyi, Türkiye Büyük Millet Meclisine getireceğiz."

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, düzenlemenin TBMM'ye ne zaman getirileceğine ilişkin soruya karşılık, "Bugünkü görüşmeden sonra önümüzdeki günlerde ilgili komisyona havale edilecek. İlgili komisyon çalışmaları tamamlandıktan sonra da Meclis tatile girmeden Genel Kurulda görüşmelerine başlanacak." dedi.