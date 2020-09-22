AK Parti heyeti Başkan Arif Teke'yi ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti heyeti Başkan Arif Teke'yi ziyaret etti
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sabahattin Ceyhun ve milletvekilleri, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke'yi makamında ziyaret ettiler.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sabahattin Ceyhun ve milletvekilleri, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke'yi makamında ziyaret ettiler.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "AK Parti İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, milletvekillerimiz, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler belediyemizi ziyaret ettiler. Altıntaş ilçemiz ile ilgili yapılması gerekenler hakkında istişarelerde bulunduk. Nazik ziyaretlerinden dolayı halkımız adına kendilerine teşekkür ediyoruz. Her şey daha yaşanabilir Altıntaş için" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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