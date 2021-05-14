Siyasi partiler arası bayramlaşmalar 3'üncü kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi - Son Dakika

Partiler arası bayramlaşmalar, korona virüs salgını nedeniyle 3'üncü kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Bayramlaşma programında siyasi partilerin ortak gündem noktası ise İsrail'in, Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırıları oldu. Partiler, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını ortak bir dille kınadı.

Siyasi partiler arası geleneksel bayramlaşma, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl da video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Bayramlaşma görüşmesinde AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Muhammed Cem Çekerek hazır bulundu.

AK Parti ilk olarak CHP ile bayramlaştı. Zengin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer ve Deniz Demir'in bulunduğu heyet ile görüştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti teşkilatları adına CHP teşkilatının ve seçmenlerinin bayramlarını tebrik etti. Zengin, Türkiye'nin de pandemi sürecinde zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 3'üncü bayram olduğunu, Kurban Bayramı'na ulaşıldığında dünyanın rahatlayacağını kaydetti.

"FİLİSTİN'DE YAŞANANLAR BAYRAMIMIZIN İÇERİSİNE HÜZÜN KATTI"

İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına değinen Zengin, Filistin'de yaşananların üzüntü verici olduğunu belirterek, "Bayramlar sevinçlerde buluştuğumuz zamanlar fakat biz kendi sevincimizle yetinemeyen insanlarız. Dünya Müslümanlarını kardeş olarak görüyoruz. Ramazan'ın son günlerinde Filistin'de yaşananlar hepimizi üzdü. Bayramımızın içerisine hüzün kattı, bayramımızı derinden yaraladı. Oradaki tüm kardeşlerimizin de bu zorlu zamanda bayramlarını tebrik ediyorum. Bu bayramın dünyaya huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum" dedi.

"EĞER KUDÜS'TE BARIŞ VARSA DÜNYADA BARIŞ VARDIR"

Zengin, Filistin'de yaşananlara bakıldığında dünyanın ne kadar çifte standart içerisinde olduğunu gördüklerine dikkat çekerek, "AK Parti olarak bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarda sadece Türkiye için değil dünyanın her yerinde barışın hakim olması için gayret gösteren bir siyasi partiyiz. Orta Doğu coğrafyasına baktığımızda özellikle Filistin, Kudüs'te barışın varlığı dünyada barışın varlığıyla eşdeğer. Eğer Kudüs'te bir barış varsa bu dünyada da barışın var olduğu anlamına geliyor. Bu anlamda siyasi partilerin ortaklaşması ve beraber hareket etmesi çok önemli. TBMM'de alınan ortak kararın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Tüm bunlar umarım BM içinde bir anlam ifade eder. Hala bu yaşananlar karşısında ABD'nin BM Güvenlik Konseyinde direnç göstermesi dünya barışı için üzüntü vericidir. Biz burada bunları ifade ederken kastettiğimiz şey ne Türkiye'de ne dünyanın başka bir coğrafyasında yaşayan Musevilerin, Yahudilerin şahıslarına yönelik bir tavır değildir. Burada bahsedilen, İsrail devletinin uygulamış olduğu baskıcı politikalardır. Ümit ediyorum dünya hem sağlıkla ilgili meseleleri aşacak hem de bu ikiyüzlü politikalarından vazgeçecektir" açıklamasında bulundu.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YER"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ise, Filistin'de yaşananların herkesin yüreğini dağladığını belirterek, "Hiçbir zaman olmaması gereken şeyler özellikle de bu mübarek günlerde yaşandı Filistin'de. Bunu anlamak mümkün değil. İsrail'in yaptığı saldırılar çocuk, kadın, yaşlı demeden ne insanlığa ne vicdana sığar. Sözün bittiği yer. Filistin halkının her zaman yanındayız. Bu bir insanlık ayıbıdır, tarihe bu şekilde geçecektir" diye konuştu.

MHP HEYETİ İLE BAYRAMLAŞMA

AK Parti heyeti daha sonra MHP ile bayramlaştı. MHP heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bumin Özarslan yer aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, önümüzdeki Kurban Bayramı'nın asıl olması gereken ortamda gerçekleştirilmesi temennisinde bulunarak, MHP ailesi olarak başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm AK Parti teşkilatının bayramını kutladı.

Son dönemde özellikle dış politika konusunda Türkiye'nin gösterdiği başarı ile terörle mücadelede gösterdiği başarının kimsenin inkar edemeyeceği seviyelerde olduğunu belirten Karakaya, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinerek, "Dünya bir şekilde kaynıyor. Özellikle bölgesel olarak ayırıp tek tek analiz yapılabilir. Masum, savunmasız, çocuk, kadın demeden bir insanlık dramı yaşanıyor. Bir terör devletinin yaptıkları, özellikle de Müslümanlar açısından kutsal sayılan bir ayda, bu süreçte yapılan bu insanlık trajedisi dünya toplumlarının gözü önünde gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

SOSYAL MEDYA VURGUSU

Sosyal medya konusuna dikkat çeken Karakaya, "Sosyal medya ağları, mecraları özellikle ilk başlangıçta ortaya çıktığında hep destek gördü. Bireysel olarak arzu, sıkıntıları dile getirme anlamında yeni de bir alan oluşturdu. Adına da sosyal medya dendi ama bireysellik orada ön planda. Birçok açıdan da olumlu yönleri de kamuoyuna destekleme anlamında verildi. Şunu gördük, sonuçta bunlar her ne kadar milyonlarda olsa bu mecraları kullananlar, ayrı hesapları da olsa, dilediklerini yapabiliyor da olsalar sonuçta bu ağları işleten o mecraların sahiplerine, tek kişinin dudakları arasına gelebiliyor. Özellikle son 10 gündür Filistin'de, Gazze'de, Kudüs'te yaşananlar ve o çocukların ölümün ortasına terk edilmesi ve öldürülmesi ile ilgili bazı haberlerin bireysel olarak, hatta bunların içerisinde, bunları duyuranlar içerisinde hatta kendisi Musevi, Yahudi olanlarda var. Onları da görmek lazım. Bu mecralardan, bireysel hesaplardan yapılan insanlık trajedisini birçok sosyal medya mecraları durdurdular, engeller koydular. Bunların da bence iyi düşünülmesi gerekiyor. Bu konularla ilgili alınacak tedbirler varsa alınması gerekiyor. Bu ağları yöneten birileri var. Onların da kendi ideolojileri, düşünceleri var, günü geldiğinde de tek bir düğmeye basarak ya da ağızlarından çıkacak bir kelimeyle yönlendirebiliyorlar. Bunu insanlık trajedisinin yaşandığı bir ortamda rahatlıkla yapabiliyorlar" açıklamasını yaptı.

"KİŞİLERE YÖNELTİLMİŞ BİR DÜŞMANLIĞIN BİZ ASLA YANINDA OLAMAYIZ"

Buna karşılık Zengin, geçtiğimiz yıl sosyal medya ile ilgili önemli bir kanun düzenlemesinin yapıldığını hatırlatarak, "Bu mecralarda yapılan şeylerin çoğu kez nefreti körüklediğini, var olan gerçeklerin üzerini örttüğünü, sanal bir gerçeklik oluşturduğunu ve hacminden fazla düşmanlık ürettiğini görüyoruz. Dün itibariyle Türkiye'de Yahudi toplumunun gazetesinin internet sitesi hacklendi. Kudüs özellikle bu bölge Osmanlı döneminde hakkıyla senelerce idare edilmiş bir merkezdir. 1492'de Yahudiler gidecek hiçbir yer bulamadıkları zaman gidip Osmanlı'nın himayesine girdiler. Yüzyıllardır biz birlikte yaşıyoruz. Bizim için inanan insanların hangi dinden olurlarsa olsun inanma hürriyeti önemlidir. Buradan bakıldığı zaman da buradan kişilere yöneltilmiş bir düşmanlığın biz asla yanında olamayız. Bizim burada altını çizdiğimiz, İsrail devletinin bilinçli şekilde orada yaşayan Müslümanlara yöneltmiş olduğu terördür. Devlet politikası halinde ortaya koyduğu teröre biz itiraz ediyoruz. Türkiye içerisinde yaşayan insanlara bir hedef gösterilmesi, onlara bir düşmanlık yöneltilmesini kabul edemeyiz. Ülkemizde yaşayan her insanın hürriyeti, yaşam ve inanç hürriyeti bizim garantimiz altında. Biz bununla gurur duyan insanlarız" ifadelerini kullandı.

"KURBAN BAYRAMI'NDA YÜZ YÜZE BULUŞMAYI UMUT EDİYORUZ"

Zengin, Ramazan Bayramı'nın, hem Türkiye'ye hem dünyaya barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak, "Gönül ister ki yüz yüze olalım. En kısa zamanda büyük bir ihtimalle Kurban Bayramında öyle bir buluşmada olmayı umut ediyoruz" dedi.

"FİLİSTİN'DE YAŞANANLAR BAYRAMI ZEHİR ETTİ"

Filistin'de yaşananların Ramazan Bayramı'nı zehir ettiğini kaydeden Zengin, "Her Ramazan özellikle bayrama yaklaşırken son yıllarda Filistin'de böylesine kalbimizi dağlayan eylemlerin görülmesi hepimizi rahatsız ediyor. İsrail'in bir devlet politikası haline getirdiği ve yıllardır devam eden bu zulümden dünyanın rahatsız olduğunu ifade etmek istiyorum. Sadece Müslümanlar rahatsız değil, vicdanı olan Yahudiler de bu işlerden rahatsız. Bir devlet politikası olarak İsrail'in uygulamış olduğu politikalardan biz rahatsızız" diye konuştu.

AK Parti heyeti, CHP ve MHP ile bayramlaşmasının ardından sırasıyla Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi temsilcileri ile video konferans görüşmesi ile bayramlaştı.

AK Parti, MHP ve İYİ Parti, HDP ile bayramlaşmadı.

8İlker Turak - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)