AK Parti heyeti, Dargeçit'i ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Mardin İl Başkanlığı teşkilat çalışmaları kapsamında Dargeçit ilçesini ziyaret etti.

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ve partililerin katılımıyla teşkilat çalışmaları kapsamında AK Parti Dargeçit İlçe Başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda partinin çalışmalarına ve teşkilatların faaliyetlerine değinildi.

Heyet, daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy'u ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi, iftar programına katıldı.