Son Dakika Haberleri: AK Parti Heyeti Hakkari'de

AK Parti Heyeti Hakkari'de

1 saat önce

AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, ile 26. Dönem Kilis Milletvekili Reşit Polat, Hakkari'de ziyaretlerde bulundular.

AK Parti Heyeti Hakkari'de, System.String[]
AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, ile 26. Dönem Kilis Milletvekili Reşit Polat, Hakkari'de ziyaretlerde bulundular.

AK Parti heyeti; Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Abdulmecit Tarhan, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Necmettin Yakar ve partililer tarafından karşılandı. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan AK Parti'nin seçim bürosunu ziyaret eden ve burada MHP İl Başkanı Fatih Özbek'le bir süre sohbet eden AK Parti heyeti, daha sonrada esnafı ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinlediler.

Hakkari-Van karayolu üzerinde bunan Depin Polis Kontrol Noktasındaki güvenlik güçleriyle de bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektiren AK Parti heyeti, ardından kentten ayrıldı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:48 Kaynak: İHA

Elazığ, Hakkari, AK Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Yanına Gelen EYT'liye Böyle Seslendi: Sabır, Biraz Daha Sabır AK Parti'de 81 İlde Motivasyon Eğitimleri Başladı

Gül ve Davutoğlu Önderliğinde Kurulacağı Söylenen Partiden Yeni Açıklama Geldi AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar Skandal Sözler: Allah Mahşerde Size Hesap Sormaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 18:53:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Heyeti Hakkari'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]