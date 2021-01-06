AK Parti heyeti hastalara şifa diledi - Son Dakika

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman beraberindeki parti yöneticileriyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek tedavileri devam eden hastalara geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Erzincan'daki temaslarını sürdüren Milletvekili Süleyman Karaman, İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut, Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser ile birlikte Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesini ziyaret ederek istişarelerde bulundu. İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik ve hastane başhekimi Orhan Çimen'den korona virüsle mücadele ve pandemi süreciyle alakalı çalışmalar hakkında bilgiler alan Milletvekili Karaman, daha sonra servislerde yatan hastaları ziyaret etti.

Bir süre önce kalp yetmezliği rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye yatan ve tedavisi devam eden Erzincan'ın basın sektörü çalışanlarından Mustafa Sevilir'i de ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini ileten Milletvekili Karaman, "Tüm hastalarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Sağlık çalışanlarımız bu zor süreçte elinden gelen gayreti gösteriyorlar." dedi.

Milletvekili Karaman ve beraberindeki AK Parti heyeti hasta ziyaretlerinin ardından Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinin çevresinde bulunan eczacı esnafıyla bir araya gelerek istek ve talepleri dinlediler. - ERZİNCAN