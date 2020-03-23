AK Parti heyeti, infaz indirimiyle ilgili düzenleme konusunda yarın saat 10.00'da CHP'yi, saat... - Son Dakika

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AK Parti heyeti, infaz indirimiyle ilgili düzenleme konusunda yarın saat 10.00'da CHP'yi, saat...
6 saat önce
AK Parti heyeti, infaz indirimiyle ilgili düzenleme konusunda yarın saat 10.00'da CHP'yi, saat 13.00'te İYİ Parti'yi ziyaret edecek.
AK Parti heyeti, infaz indirimiyle ilgili düzenleme konusunda yarın saat 10.00'da CHP'yi, saat 13.00'te İYİ Parti'yi ziyaret edecek. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:37 Kaynak: İHA
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