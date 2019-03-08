Son Dakika Haberleri: AK Parti Heyeti Kadın ve Gençlik Merkezlerindeki Kadınlara Karanfil

AK Parti Heyeti Kadın ve Gençlik Merkezlerindeki Kadınlara Karanfil

31 dakika önce

AK Parti heyeti Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezindeki kadınlara karanfil dağıttı.

AK Parti Heyeti Kadın ve Gençlik Merkezlerindeki Kadınlara Karanfil, System.String[]
AK Parti heyeti Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezindeki kadınlara karanfil dağıttı.

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, kadın ve gençlik merkezini ziyaret etti.

Fatih, Siteler ve TOKİ Kadın ve Gençlik Merkezlerini gezen AK Parti heyeti burada ki kadınlara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil dağıttı.

AK Parti heyeti çalışmalar ile ilgili Kültür Müdürü İskender Korkut ve Kadın ve Gençlik Merkezi Sorumlusu Kürşat Harmanda'dan bilgi aldı.

Süleyman Kılınç, kadınları yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:36 Kaynak: İHA

Süleyman Kılınç, Adıyaman, AK Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki

Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti Ukrayna'da 8 Mart" Yürüyüşü Saldırıya Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 18:07:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Heyeti Kadın ve Gençlik Merkezlerindeki Kadınlara Karanfil
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]