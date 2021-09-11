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AK Parti heyeti Kahta'nın merkez ve köylerini gezdi - Son Dakika

AK Parti heyeti Kahta'nın merkez ve köylerini gezdi

11.09.2021 10:10
AK Parti heyeti Kahta'nın merkez ve köylerini gezdi, System.String[]

AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki teşkilat mensupları Kahta ilçe merkezi ve köylerini gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki teşkilat mensupları Kahta ilçe merkezi ve köylerini gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Milletvekili Ahmet Aydın beraberinde İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Başkan Yardımcısı Sırrı Özbek, İl Genel Meclis Üyesi İrfan Torunuoğlu ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Kahta ilçe merkezi ile ilçeye bağlı köylerde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Köy ziyaretleri kapsamında ilk olarak, Zeytin, Yelkovan, Çıralık, Taşlıca, Kozağaç, Boğazkaya, Salkımbağ ve Çaltılı köylerinin yanı sıra Bölükyayla Beldesini de ziyaret edildi.

AK Parti heyeti ziyaret ettiği yerlerde büyük bir teveccühle karşılandı. Köy muhtarları ve köy sakinleri ile bir araya gelen AK Parti heyeti köylerin sorun ve sıkıntılarına yönelik istişarelerde bulundu.

Bölükyayla Beldesi ziyaretleri esnasında tütün saplayan bir aileyi de ziyaret eden Ahmet Aydın ve Mehmet Dağtekin, bir süre çalışmalara iştirak ederek, birlikte tütün sapladı. Köy ziyaretlerine ilişkin bir açıklama yapan Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın "Hamdolsun; köyleriyle, beldeleriyle, ilçeleriyle ve kent merkeziyle çok güzel bir memleketimiz var. Bugün Kahta'mızın köylerini ziyaret ediyoruz. Her gittiğimiz köyde hemşerilerimizin misafirperverliği ve ilgisiyle karşılaşıyoruz. Var olsunlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise İl Genel Meclisinin kırsala yönelik yapılan yatırımlara dikkat çekerek, "İl Genel Meclisimizin köylerimize yaptığı hizmetleri görmek bizleri mutlu ediyor. İlimizin dört bir yanına en güzel hizmetleri götürmeyi hedefleyen anlayışla çalışmaya devam ediyoruz. Bizler her daim vatandaşlarımızla iç içeyiz. Dilimizin döndüğü, gayretimizin yettiği yere kadar derdimizi anlatacak, vatandaşlarımızla hemhal olacak ve Adıyaman'ımız her alanda hedeflerine ulaştıracağız" dedi

Köy ziyaretleri sonrası Kahta ilçe merkezine geçen AK Parti heyeti ilk olarak geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama kararnamesiyle Kahta Kaymakamlığına atanan Selami Korkutata'yı makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.

Kaymakamlık ziyareti sonrası 30 ünitlik Kahta Diş Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunan AK Parti heyeti sağlık yatırımlarının Adıyaman'da hızla devam ettiğini, kısa süre önce inşaat çalışmalarına başlanan diş hastanesinin tamamlanmasıyla Kahta halkının sağlık hizmetlerinden en modern, hızlı ve kaliteli bir şekilde yararlanacağını vurguladı.

Daha sonra ilçe merkezinde bulunan eski çarşı esnaflarını ziyaret eden AK Parti heyetine burada hükumetin pandemi dönemi boyunca hükumetin kendilerine yönelik destek paketlerinden dolayı memnuniyetlerini ifade eden esnaflar yeni normalde beklentilerine kulak verdi.

Son 20 yılda Kahta'ya yapılan hizmetleri içeren broşürleri de dağıtan AK Partililer daha sonra Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım'ı ziyaret ederek işleme tesislerinin üretim aşamalarıyla ilgili bilgi aldı. Kahta 02 Spor'un antrenman yaptığı stadyuma giden heyet önceki gün oynanan Ziraat Türkiye Kupası 1.Tur maçında deplasmanda Karaman Belediyespor'u 5-2 yenen futbolcuları, teknik heyeti ve yönetimini tebrik ederek lig maçlarında başarılar diledi. Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın ve İl Başkanı Mehmet Dağtekin stadyumda antrenman yapan minik sporcularla da yakından ilgilendi. - ADIYAMAN

AK Parti heyeti Kahta'nın merkez ve köylerini gezdi
AK Parti heyeti Kahta'nın merkez ve köylerini gezdi
AK Parti heyeti Kahta'nın merkez ve köylerini gezdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti heyeti Kahta'nın merkez ve köylerini gezdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti heyeti Kahta'nın merkez ve köylerini gezdi - Son Dakika
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