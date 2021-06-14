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AK Parti heyeti karış karış gezdi - Son Dakika

AK Parti heyeti karış karış gezdi

14.06.2021 17:04
AK Parti heyeti karış karış gezdi, System.String[]

AK Parti Adıyaman Milletvekilleri beraberindeki parti yöneticileriyle 1 günde 31 köyü ziyaret ederek, vatandaşın nabzını tuttu.

AK Parti Adıyaman Milletvekilleri beraberindeki parti yöneticileriyle 1 günde 31 köyü ziyaret ederek, vatandaşın nabzını tuttu.

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından merkez ilçeye bağlı köylere program düzenledi. Bu kapsamda AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Milletvekili Ahmet Aydın, İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve İl Genel Meclis Üyesi Hamza Özçelik ile birlikte merkeze bağlı, Sarıkaya, Kavak, Varlık, Çatalağaç, Başlıca, Doğalı, Mustafabeyli köylerini ziyaret etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat,Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve İl Genel Meclis üyesi Osman Koyuncu ile birlikte merkez ilçeye bağlı Doyran, Battalhöyük, Elmacık, Külafyöyük, Ilıcak, Uğurca, Akpınar, Gümüşkaya, Ağcin, Kuyulu, Bebek, Köristan ve Atakent köylerini ziyaret etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Teşkilat Başkanı Ziya Başaran ve İl Genel Meclisi üyesi Fatih Olgun ise Merkez ilçeye bağlı Sarıharman, Çayırlı, Çıplakbaba, İncebağ, Dişbudak, Aydınlar, Kızılcapınar, Karahöyük, Aydınoluk, İpekli ve Eski Hısnımansur köylerini ziyaret etti.

Bir gün içerisinde gerçekleşen bu ziyaretlerde AK Parti heyeti 3 gurup halinde 1 gün içerisinde 31 köyü ziyaret etti. Köylüler ile sohbet eden, yatırımlar ve projelerin yanı sıra eksikliklerin giderilmesi için görüşmeler yapan partililer, vatandaşların kendilerine gösterdiği teveccühe teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, dolu dolu bir program gerçekleştirdiklerini belirterek, "Pandemi dolayısıyla saha çalışmalarında zaman zaman aksaklıklar söz konusu oluyordu. Ama normalleşme takvimi ile birlikte saha çalışmalarına hız verdik. Bu kapsamda yoğun bir çalışma temposu içerisinde beldelerimize ve köylerimize bir dizi ziyaretler gerçekleştirdik. Bunların yanı sıra devam eden projelerimizi yerinde inceledik. Adıyaman'ın dört bir yanını karış karış gezerek vatandaşlarımızın dertleriyle hemhal olduk. Her ziyaret ettiğimiz köylerimizin bizlere olan teveccühü hem gururlandırdı hem de duygulandırdı. Elbette bizler, AK Parti iktidarı dönemi öncesi vatandaşı vaat yağmuruna tutup, seçim sonrasında bunları unutanlardan olmadık. Biz, verdiği sözlerin arkasında duran, sözünün eri bir partiyiz. Biz ahdine, kavline sadık kadrolarız. Köyde yaşayan hemşerilerimizle yaptığımız sohbetlerde bunu iliklerimize kadar yaşadık. Bu vesile ile Adıyaman'ımıza hizmet noktasında ilimizin kalkınmasına ve gelişim ufkuna yön veren ve bu anlamlı birlik ve beraberliğimize büyük katkı sunan Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın olmak üzere Adıyaman Valimize, tüm milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, teşkilatımıza, il genel ve belediye meclis üyelerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan önce olduğu bundan sonra da, Cumhurbaşkanımız ve Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi 'Yemin olsun yolumuzdan dönmeyiz. Yemin olsun hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz' ahdimizle durmak yok hizmete ve halkımıza hizmetkar olmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise yaptığı açıklamada; "AK Partimiz köylerimizde hizmette destanlar yazdı. Yapılan hizmetleri yerinde görmek, köylerimizin talep beklentilerini karşılamak için AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın, Milletvekillerimiz İbrahim Halil Fırat ve Muhammed Fatih Toprak ile İl Başkanımız Mehmet Dağtekin'in de katılımı ile köy programı yaptık. İl Genel meclis üyelerimizin sorumlu oldukları ve hizmet götürdükleri köyleri üç grup halinde programlayıp, ziyaret ettik. Bu ziyaretlerde köylerde yapılan hizmetleri yerinde gördük. Talepleri ve beklentileri raporlayarak takip edeceğiz. Köy Muhtarlarımızın beklentilerini yerine getirmek için gayrete devam edeceğiz. Merkez ilçe olarak köylerimizde hizmet götürme anlamında %97'ler civarındayız. AK Partimiz köylerimizin, kanalizasyon, yol, kilitli parke, içme suyu gibi temel sorunlarını çözmüştür. Bu gün tüm köylerimizde çöplerimiz toplanmaktadır. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda şehirde hangi hizmetler varsa köylerimizde de aynı hizmetlerin olması için çalışmaya devam ediyoruz. Bilindiği üzere Merkez ilçemizde 7 tane il genel meclis üyeliği bulunuyor. Son yapılan yerel seçimlerde Merkez İlçemizde 7 il Genel Meclis üyeliğinin hepsi halkımızın oyları ile AK Partimiz tarafından temsil edilmektedir. Yani halkımız yapılan hizmetlerin karşılığını oyları ile desteklemektedirler. Bu da üzerimizde büyük bir sorumluluk vermektedir. Bu ziyaretlerimizi devam ettirerek milletvekillerimiz ile birlikte Merkez İlçemizdeki tüm köyleri ziyaret edeceğiz" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

AK Parti heyeti karış karış gezdi
AK Parti heyeti karış karış gezdi
AK Parti heyeti karış karış gezdi
AK Parti heyeti karış karış gezdi

Ahmet Aydın, Hisarcık, Adıyaman, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti heyeti karış karış gezdi - Son Dakika


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