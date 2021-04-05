AK Parti heyeti KETEM'i ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti heyeti KETEM'i ziyaret etti

05.04.2021 14:21
AK Parti heyeti KETEM'i ziyaret etti, System.String[]

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ni (KETEM) ziyaret etti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ni (KETEM) ziyaret etti.

Aksal, İba, İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ve yönetim kurulu üyeleri Ulusal Kanser Haftası kapsamında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves'e ziyarette bulundu.

Heves, kanserle mücadelede Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında KETEM biriminin kadınların taramaya katılma oranlarını arttırmak ve yerinde tarama yapmak amacıyla çalışmalarına devam ettiğini belirterek, ziyaret için teşekkür etti.

-İba mesaj yayımladı

İba, yayımladığı mesajda 81 ilde kurulu KETEM'lerde vatandaşların ücretsiz kanser taramalarını yaptırabildiğini anımsattı.

Farkındalık oluşturma, her şeye rağmen kanser hastalığı olan insanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi, maddi ve manevi yükünün azaltılmasında herkese görev düştüğünü ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Kanser, korkulacak bir hastalık değildir. Önemli olan erken teşhis edebilmektir. Bu yüzden tedavilerin aksatılmaması gerekmektedir. Bu vesileyle Kanserle Savaş Haftası kapsamında vatandaşlarımıza tarama merkezlerinden faydalanıp bir hastalık varsa erken tanı için geç kalmamalarını öneriyoruz. Unutmayalım kanser tedavi edilebilir, erken teşhis hayat kurtarır.

Yaygın hale gelen spor faaliyetleri, insanların eskiye göre daha bilinçli beslenmesi, daha sağlıklı yaşama istekleri kanser hastalığı ile savaşta bizleri bir adım öteye götürüyor. Ancak bu bilinci arttırmalı ve farkındalık yaratmalıyız. Kanseri yenmek alacağımız önlemlerle bizim elimizdedir."

Hafta münasebetiyle yaptıkları ziyarette kanserle savaş yolunda KETEM birimi başta olmak üzere vatandaşların destekçisi olacaklarını ifade eden İba, kanserle mücadele eden tüm hastalara Allah'tan şifa, ailelerine ise kolaylıklar diledi.

AK Parti, Kanser, Edirne, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti heyeti KETEM'i ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

KVKK, kişisel verilerin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında inceleme başlattı KVKK, kişisel verilerin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında inceleme başlattı Hollanda'nın şekli nedeniyle dikkat çeken köyü: Bourtange Hollanda'nın şekli nedeniyle dikkat çeken köyü: Bourtange MHP'de Montrö bildirisine imza atan eski vekil Ertuğrul Kumcuoğlu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi MHP'de Montrö bildirisine imza atan eski vekil Ertuğrul Kumcuoğlu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Efsane golcüden çok konuşulacak Emre Belözoğlu yorumu: Yeni bir Sergen Yalçın doğuyor Efsane golcüden çok konuşulacak Emre Belözoğlu yorumu: Yeni bir Sergen Yalçın doğuyor Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz         
15:42
Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor         
15:39
Reuters'tan dikkat çeken analiz: Enflasyon Merkez Bankası Başkanı'nın üzerinde baskı oluşturdu Reuters'tan dikkat çeken analiz: Enflasyon Merkez Bankası Başkanı'nın üzerinde baskı oluşturdu         
15:17
5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi         
14:51
Okulun önünde tartıştığı kayınpederini öldürdü Okulun önünde tartıştığı kayınpederini öldürdü         
14:30
Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var         
14:13
Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi         
14:06
Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım         
13:34
Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış         
12:51
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amirallere bu 3 kritik soru yöneltilecek Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amirallere bu 3 kritik soru yöneltilecek         
12:38
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı         
11:04
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 15:53:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti heyeti KETEM'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei