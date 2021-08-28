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AK Parti heyeti, Manavgat'taki yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

AK Parti heyeti, Manavgat'taki yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

28.08.2021 14:07
AK Parti heyeti, Manavgat'taki yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Öznur Çalık, afetlerden etkilenen vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için tüm ekibin sahada görev yaptığını belirterek, "İlk günden itibaren hepimiz sahadaydık.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Öznur Çalık, afetlerden etkilenen vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için tüm ekibin sahada görev yaptığını belirterek, "İlk günden itibaren hepimiz sahadaydık. Dün itibarıyla MKYK üyeleri olarak tekrar Türkiye'deki tüm afet bölgelerinde sahaya indik." dedi.

Çalık, MKYK üyeleri Mustafa Köse, Haluk İpek, Lütfiye Selva Çam, Tuba Vural Çokal, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Atay Uslu, Kemal Çelik ve beraberindekilerle Manavgat ilçesindeki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Çalık, afetlerin herkesin derin yarası olduğunu, Manavgat'taki yangına maruz kalan her mahalleye enerji ve temiz su sağlandığını anlattı.

Yangının büyük bir mücadeleyle söndürüldüğünü anımsatan Çalık, "Eşine az rastlanır disiplinle söndürme ve akabinde yaraları sarmak üzere Cumhurbaşkanımız tüm birimlerini harekete geçirmiştir. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için tüm arkadaşlarımız sahada görev yaptılar. İlk günden itibaren hepimiz sahadaydık. Dün itibarıyla MKYK üyeleri olarak tekrar Türkiye'deki tüm afet bölgelerinde sahaya indik. Tüm MKYK üyelerimiz şu an sahada, milletimizin bir kez daha yaralarını sarmak için milletimizle birlikteler." diye konuştu.

"Tüm yangınlar söndürüldü, fırsatçılar dağıldı ama biz yine sahadayız"

Görevlerini yaparken motivasyonlarını zedelemek, baltalamak için sosyal medyada ve bazı mecralarda kara propaganda yürüten kişilerle karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Çalık, "Makam sahiplerinin kulaktan dolma bilgilerle açıklama yapmaması gerekiyordu. Bizi şaşırtmadılar, milletimizin vicdanına havale ettik. Devletimiz görevinin başındaydı. Tüm yangınlar söndürüldü, fırsatçılar dağıldı ama biz yine sahadayız. Vatandaşımızın yaralarını sarmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Çalık, vatandaşa evleri teslim edilene, ormanlar yenilenene, tüm zararlar karşılanana kadar sahada olacaklarını vurguladı.

Afetler üzerinden siyaset yapmanın yanlış olduğunu belirten Çalık, "Afetler üzerinden siyaset yapılması millete ihanettir." diye konuştu.

Taş: "Yangından zarar gören bağımsız bölüm sayısı 2 bin 216"

AK Parti Antalya İl Başkanı Taş da Antalya'da Türkiye'nin en büyük yangın afetini yaşadıklarını, 60 bin hektar ormanın zarar gördüğünü, 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bin 410 ağır hasarlı binaya yıkım kararı verildiğini hatırlatan Taş, "Yangından zarar gören bağımsız bölüm sayısı 2 bin 216. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, milletvekillerimizle kapı kapı, ev ev, oda oda dolaşarak bizzat yıkılacak evlerin hasar tespit ve yıkım çalışmalarına başkanlık etmiştir. Bakanımızın 4 ilçemizde gitmediği, görmediği mahalle ve ev kalmamıştır. Bu da yapılan çalışmaların ne kadar dikkatli yapıldığının kanıtıdır." diye konuştu.

Yangından zarar gören 4 çiftçiye, Kalemler ve Evrenseki mahallelerinde traktörlerinin hemen teslim edildiğini anlatan Taş, toplamda 20 traktörün yandığını ve kalan 16 traktörün de çiftçilere teslim edileceğini anlattı.

Taş, hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yangın afetinden eşyaları zarar gören vatandaşlarımızın hesaplarına 35 milyon 664 bin lira yatırıldı. Evi yanan 414 vatandaşımıza konteynerleri kurularak, teslim edildi. Yangında 240 büyükbaş, 3 bin 94 küçükbaş, bıldırcın, arılı kovan telef oldu. Devletimizin Tarım ve Orman Bakanlığı üzerinden, bugüne kadar 570 küçükbaş, 80 büyükbaş hayvan, 74 sağım makinesi, 188 yemlik suluk 115 hayvan çadırı vatandaşlara teslim edildi."

Yangının ilk gününden itibaren sahada olduklarını anlatan Taş, "Karaöz Mahallesi'nde yangından evleri zarar gören İbrahim amcanın evi hemen yapılarak teslim edildi. Cumhurbaşkanımız da buraya ziyaret gerçekleştirecek." dedi.

"Yangınlar devam ederken Serik'te 4 itfaiye aracını beklettin mi bekletmedin mi?"

Taş, bir gazetecinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, "Uçak gönderin, yanıyoruz" yönündeki açıklamasına ilişkin, Böcek'in danışmanının açıklamadan beş dakika önce yaptığı paylaşımda, havada helikopter görüntülerinin yer aldığını söyledi.

Belediye başkanının bu şekilde açıklama yapmasının doğru olmadığını anlatan Taş, "Yönetici bu şekilde açıklama yapamaz, insanları kaosa sürükleyemez, panikletemez. Kendisine soruyorum, 2019 Mart'tan sonra kaç itfaiye aracı aldı? Yangınlar devam ederken Serik'te 4 itfaiye aracını beklettin mi bekletmedin mi?" dedi.

Taş, Manavgat Belediye Başkanının eviyle ilgili basında haberlerin yer aldığını anımsatarak, bununla ilgili havadan ve yerden birçok görüntülerin olduğunu, aynı davranışları beklediklerini belirtti.

AK Parti Antalya Milletvekili Çokal da devletin tüm birimlerinin sahada desteğini sürdüğünü ifade etti.

AK Parti Antalya Milletvekili Aydın da Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınlarını yaşadıklarını, resmen bir afet olduğunu dile getirdi.

Orman mühendisi olan Aydın,???? ??küresel ısınma ve kuraklığın orman yangınlarını artırabileceğini, tedbirlerin ona göre gözden geçirildiğini, helikopterlerin su alacağı havuzların sayısının da artırılacağını bildirdi.

AK Parti heyeti, Manavgat'taki yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor
AK Parti heyeti, Manavgat'taki yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor
AK Parti heyeti, Manavgat'taki yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Manavgat, AK Parti, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti heyeti, Manavgat'taki yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


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