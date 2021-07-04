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Ak Parti Heyeti Muhtarlar ve Mahalle Sakinlerinin Sorunlarını Dinledi - Son Dakika

Ak Parti Heyeti Muhtarlar ve Mahalle Sakinlerinin Sorunlarını Dinledi

04.07.2021 23:07
Ak Parti Heyeti Muhtarlar ve Mahalle Sakinlerinin Sorunlarını Dinledi, System.String[]

04-07-2021 22: 04: 18 AK PARTİ HEYETİ MUHTARLAR VE MAHALLE SAKİNLERİNİN SORUNLARINI DİNLEDİ AK PARTİ HEYETİ MUHTARLAR VE MAHALLE SAKİNLERİNİN SORUNLARINI DİNLEDİAK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci,...

04-07-2021 22: 04: 18 AK PARTİ HEYETİ MUHTARLAR VE MAHALLE SAKİNLERİNİN SORUNLARINI DİNLEDİ AK PARTİ HEYETİ MUHTARLAR VE MAHALLE SAKİNLERİNİN SORUNLARINI DİNLEDİ

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, düzenledikleri mahalle toplantılarında mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Heyet, muhtarlar ve mahalle sakinlerinin istek ve sıkıntılarını dinledi.

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığınca düzenlenen mahalle toplantıları kapsamında Yeşilce ve Göksüncük Mahallerinde düzenlenen toplantıya, AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Latif Karadağ, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özatıcı, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti İl ve İlçe yönetim kurulu üyeleri, 37 mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı.

SİYASET GÖNÜL İLE YAPILIR

Muhtarlar ve mahalle sakinlerine hitaben kısa bir konuşma yapan AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, "Her zaman söylüyorum, şükürler olsun ki hem Türkiye genelinde hem de Gaziantep özelinde bugün AK Parti siyasetini ayakta tutan en önemli taşıyıcı kolonlar bizim belediyelerimizdir. Bu şehrin en çalışkan başkanlarından birisi yine burada olduğu için değil, işini iyi ve kaliteli yapan Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'dur. Rıdvan Başkanımız gerçekten yaptığı işi iyi yapar, kaliteli yapar fakat tanıtımını az yapar. Onun tanıtımını yapmak ta sizlere ve bizlere düşüyor. Ben sizlerin huzurunuzda Rıdvan Başkanımızı gönülden tebrik ve teşekkür ediyorum. Siyaset gönül ile yapılır, eğer siz gönlünüz ile yapmıyorsanız, bu kavgayı, bu mücadeleyi veremezsiniz" diye konuştu.

HALKA HİZMET, HAKK'A HİZMET ANLAYIŞI İLE YOLA ÇIKTIK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz ile yola çıktık. Halka hizmet, Hakk'a hizmet anlayışı ile yola çıktık. Önce insan dedik, insanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. İşçiyi çiftçiden, köylüyü kentliden, hiç kimseyi hiç kimseden ayırt etmeyeceğiz dedik. Doğan herkes, birinci sınıf eşrefi mahlukat olacak dedik. 20 yıl boyunca güçlü liderlik ile ve güçlü takımla halkın güçlü duruşuyla hamdolsun bugünlere geldik" şeklinde konuştu.

SİZLER O KADAR ŞANSLISINIZ Kİ BU EKİP BURADA HAZIR KITA DURUYOR

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci ise, "Siz değerli muhtarlarım ve mahalle sakinlerim sizler o kadar şanslısınız ki bu ekip burada hazır kıta duruyor. Yerelde Rıdvan Başkanım Allah kendisinden razı olsun, Şehitkamil'in çehresini değiştiriyor. Hizmet olarak ne yapılması gerekiyorsa yapıyor ve ben buna şahidim. Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı keza yaptığı hizmetler takdire şayandır. Her zaman söylediğim gibi Fatma Başkanımız bir anne gibi bir ablamız gibi şefkatle insana yaklaşıyor. Allah kendisinden de razı olsun. MKYK üyemiz Sayın Şamil Tayyar yine her daim Gaziantep'in ne derdi varsa çözüm noktasında gayret gösteriyor. Ben kendisine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZIN DÜSTURUYLA HAREKET EDEREK, NEYE SÖZ VERDİYSEK YERİNE GETİRMEYE GAYRET GÖSTERDİK

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, "Allah'a şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, millete hizmet etme yolunda sizlerle beraber kurulduğumuz günden itibaren bu bölgede çok büyük destek gördük. Sizlerden aldığımız destekle parlamentoda Bakanlarımız, Milletvekillerimiz genel politikalarda hizmetlerini devam ettiriyor. Yerel hizmetlerde başımızda Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere ilçe Belediye Başkanlarımız ile, meclis üyelerimizle ve tüm çalışan bürokrat kardeşlerimiz ile birlikte emrinizdeyiz. AK Parti olarak bizim bir özelliğimiz var. Söz verdiğimiz işi yaparız, yapamayacağımız bir işi ise yapamayız diye söyleriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu düsturuyla hareket ederek, göreve geldiğimiz andan itibaren ne söz verdiysek bunu yerine getirmeye gayret gösterdik. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇOK ZORLU SÜREÇLERİ GERİDE BIRAKTIK

AK Parti Şehitkamil ilçe Başkanı Mehmet Yılmaz ise, "Çok zorlu süreçleri geride bıraktık. Dünya ve insanlık olarak zorlu bir imtihandan geçtik ve hala geçiyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde bu salgın hastalıktan kurtulacağız. AK Parti Şehitkamil ilçe teşkilatı olarak yapmış olduğumuz #istikrarlaistikbale projemiz ile Teşkilat 4. 0 uygulamasını hayata geçirdik. Bunun yanında teşkilatlarımızın eğitimlerini yaptık. Bundan sonraki süreçte sahaya çıkarak vatandaşlarımıza Teşkilat 4. 0'ın içinde yar alan AK Parti hükümetlerimizin 2002'den bu yana AK Parti belediyelerimizin 2004'ten bu yana yapılmış olan bütün yatırımlarını ve yapılmakta olan bütün yatırımlarını vatandaşlarımıza anlatacağız. Biz AK Parti Şehitkamil İlçe Teşkilatı olarak ne zaman Rıdvan Başkanımızın yanına gidip köylerimizin her hangi bir sıkıntısı var dediğimiz de Allah razı olsun destek oldu, önümüzü açtı ve gerekli yatırımlar için talimatlarını verdi. Şubat ayında başlattığı kilit taşı ve arazi yolu çalışmalarını eksik kalan sosyal tesislerin de sorununu bugünden itibaren çözüyor. Ben Rıdvan Başkanımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından, heyet, muhtarlar ve mahalle sakinlerinin istek ve sıkıntılarını dinledi.

AK PARTİ HEYETİ MUHTARLAR VE MAHALLE SAKİNLERİNİN SORUNLARINI DİNLEDİ

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, düzenledikleri mahalle toplantılarında mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Heyet, muhtarlar ve mahalle sakinlerinin istek ve sıkıntılarını dinledi.

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığınca düzenlenen mahalle toplantıları kapsamında Yeşilce ve Göksüncük Mahallerinde düzenlenen toplantıya, AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Latif Karadağ, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özatıcı, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti İl ve İlçe yönetim kurulu üyeleri, 37 mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı.

SİYASET GÖNÜL İLE YAPILIR

Muhtarlar ve mahalle sakinlerine hitaben kısa bir konuşma yapan AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, "Her zaman söylüyorum, şükürler olsun ki hem Türkiye genelinde hem de Gaziantep özelinde bugün AK Parti siyasetini ayakta tutan en önemli taşıyıcı kolonlar bizim belediyelerimizdir. Bu şehrin en çalışkan başkanlarından birisi yine burada olduğu için değil, işini iyi ve kaliteli yapan Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'dur. Rıdvan Başkanımız gerçekten yaptığı işi iyi yapar, kaliteli yapar fakat tanıtımını az yapar. Onun tanıtımını yapmak ta sizlere ve bizlere düşüyor. Ben sizlerin huzurunuzda Rıdvan Başkanımızı gönülden tebrik ve teşekkür ediyorum. Siyaset gönül ile yapılır, eğer siz gönlünüz ile yapmıyorsanız, bu kavgayı, bu mücadeleyi veremezsiniz" diye konuştu.

HALKA HİZMET, HAKK'A HİZMET ANLAYIŞI İLE YOLA ÇIKTIK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz ile yola çıktık. Halka hizmet, Hakk'a hizmet anlayışı ile yola çıktık. Önce insan dedik, insanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. İşçiyi çiftçiden, köylüyü kentliden, hiç kimseyi hiç kimseden ayırt etmeyeceğiz dedik. Doğan herkes, birinci sınıf eşrefi mahlukat olacak dedik. 20 yıl boyunca güçlü liderlik ile ve güçlü takımla halkın güçlü duruşuyla hamdolsun bugünlere geldik" şeklinde konuştu.

SİZLER O KADAR ŞANSLISINIZ Kİ BU EKİP BURADA HAZIR KITA DURUYOR

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci ise, "Siz değerli muhtarlarım ve mahalle sakinlerim sizler o kadar şanslısınız ki bu ekip burada hazır kıta duruyor. Yerelde Rıdvan Başkanım Allah kendisinden razı olsun, Şehitkamil'in çehresini değiştiriyor. Hizmet olarak ne yapılması gerekiyorsa yapıyor ve ben buna şahidim. Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı keza yaptığı hizmetler takdire şayandır. Her zaman söylediğim gibi Fatma Başkanımız bir anne gibi bir ablamız gibi şefkatle insana yaklaşıyor. Allah kendisinden de razı olsun. MKYK üyemiz Sayın Şamil Tayyar yine her daim Gaziantep'in ne derdi varsa çözüm noktasında gayret gösteriyor. Ben kendisine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZIN DÜSTURUYLA HAREKET EDEREK, NEYE SÖZ VERDİYSEK YERİNE GETİRMEYE GAYRET GÖSTERDİK

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, "Allah'a şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, millete hizmet etme yolunda sizlerle beraber kurulduğumuz günden itibaren bu bölgede çok büyük destek gördük. Sizlerden aldığımız destekle parlamentoda Bakanlarımız, Milletvekillerimiz genel politikalarda hizmetlerini devam ettiriyor. Yerel hizmetlerde başımızda Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere ilçe Belediye Başkanlarımız ile, meclis üyelerimizle ve tüm çalışan bürokrat kardeşlerimiz ile birlikte emrinizdeyiz. AK Parti olarak bizim bir özelliğimiz var. Söz verdiğimiz işi yaparız, yapamayacağımız bir işi ise yapamayız diye söyleriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu düsturuyla hareket ederek, göreve geldiğimiz andan itibaren ne söz verdiysek bunu yerine getirmeye gayret gösterdik. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇOK ZORLU SÜREÇLERİ GERİDE BIRAKTIK

AK Parti Şehitkamil ilçe Başkanı Mehmet Yılmaz ise, "Çok zorlu süreçleri geride bıraktık. Dünya ve insanlık olarak zorlu bir imtihandan geçtik ve hala geçiyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde bu salgın hastalıktan kurtulacağız. AK Parti Şehitkamil ilçe teşkilatı olarak yapmış olduğumuz #istikrarlaistikbale projemiz ile Teşkilat 4. 0 uygulamasını hayata geçirdik. Bunun yanında teşkilatlarımızın eğitimlerini yaptık. Bundan sonraki süreçte sahaya çıkarak vatandaşlarımıza Teşkilat 4. 0'ın içinde yar alan AK Parti hükümetlerimizin 2002'den bu yana AK Parti belediyelerimizin 2004'ten bu yana yapılmış olan bütün yatırımlarını ve yapılmakta olan bütün yatırımlarını vatandaşlarımıza anlatacağız. Biz AK Parti Şehitkamil İlçe Teşkilatı olarak ne zaman Rıdvan Başkanımızın yanına gidip köylerimizin her hangi bir sıkıntısı var dediğimiz de Allah razı olsun destek oldu, önümüzü açtı ve gerekli yatırımlar için talimatlarını verdi. Şubat ayında başlattığı kilit taşı ve arazi yolu çalışmalarını eksik kalan sosyal tesislerin de sorununu bugünden itibaren çözüyor. Ben Rıdvan Başkanımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından, heyet, muhtarlar ve mahalle sakinlerinin istek ve sıkıntılarını dinledi.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Şehitkamil, Gaziantep, AK Parti, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Ak Parti Heyeti Muhtarlar ve Mahalle Sakinlerinin Sorunlarını Dinledi - Son Dakika


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