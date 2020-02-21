AK Parti heyeti muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Milletvekilleri ile teşkilat başkanları muhtarlar bir araya geldi.



Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa İlik ile birlikte yönetim kurulu üyeleri ve muhtarlar AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile bir araya geldi. Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş'ta muhtarların parti ziyaretinde bulundu.



Parti yetkilileriyle sohbet eden ve kendi bölgelerinin sorunlarını ileten muhtarların ziyaretine ilişkin Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, "Muhtarların şehirlerin temel taşı olduğunu ve sorunların çözümünde muhtarın rolü büyüktür. Bizler sürekli muhtarlarımızla iletişim halindeyiz" dedi.



İl Başkanı Mehmet Dağtekin, muhtarlara ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Muhtarlarımızı zaman zaman makamlarında ziyaret edip köy ve mahallerinin durumlarıyla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu ziyaretler doğrultusunda hizmetlerin daha hızlı ve etkin gelişmesini sağlıyoruz. Herkes bulunduğu makamı ve gücü farklı şeylere değilde kendi vatandaşlarının sorunlarına çözüm aramaya harcamalıdır. Elinde ki gücü kendi ihtirasları doğrultusunda kullanan mevki ve makam sahibi kişiler bu makamlarını yitirmeye mahkumdurlar. Bulunduğumuz makamların hakkını vermek ve başarıya giden yolu, birlik, beraberlik, yardımlaşma, tevazu, şımarmamak, kimseye tepeden bakmamaktan geçer. Bizler muhtarlarımızı önemsiyoruz onların bizlere ilettiği sorunlara çözüm noktasında iktidar partisi olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.



Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat ve Yakup Taş'ta muhtarlığın önemine işaret etti.



Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa İlik, sorunların çözümü için birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği önem aşikardır. Biz muhtarlar da bu önemin bilinciyle devletimize milletimize en iyi ve en doğru hizmeti yaparak karşılık veriyoruz. İl ve merkez ilçe başkanımıza biz muhtarların sorunlarını ilettik. Özellikle muhtarlara sekreterlik verilmesi ve muhtar evleri yapılması noktasında taleplerimizi ilettik. Umarım kısa sürede bu sorunlarımıza çözüm bulunur" diye konuştu. - ADIYAMAN