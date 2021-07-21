AK Parti heyeti siyasi partilerle bayramlaştı - Son Dakika

AK Parti heyeti siyasi partilerle bayramlaştı

ANKARA - AK Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla ilk olarak CHP ve MHP heyetleriyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı. Bayramlaşmada partililer aşı konusuna dikkat çekerken önemli gündem konuları da konuşuldu.

Her bayramda geleneksel olarak gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşma, pandemi tedbirleri kapsamında video konferans yoluyla gerçekleştirildi. AK Parti'nin bayramlaşma heyeti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti Kadın Kolları MYK üyesi ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ayten Aydın, AK Parti Gençlik Kolları MYK üyesi Muhammed Cem Çekerek'ten oluşurken Zengin görüşmelere başkanlık ediyor. AK Parti heyeti gün içinde 11 partinin temsilcileri ile bayramlaşacak.

AK Parti heyeti ilk olarak CHP ve ardından MHP heyetleri ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı. Zengin, bu bayramda yüz yüze bayramlaşmayı düşündüklerini fakat vatandaşlara örnek olmak adına video konferans ile bayramlaşmayı önerdiklerini belirterek, 'Biz teşkilatlarımıza da bu yöntemi önerdik; tavsiye ettik. Hatta bugün bize verilen sorumlu olduğumuz illerle de bu yöntemle bayramlaşacağız; sayın cumhurbaşkanımızla da hakeza öyle. Bu bayram için de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Biliyorum; herkes çok sıkıldı. Bizler de öyle ama dünyanın için de bulunduğu şartlar böyle. İnanıyorum ki önümüzdeki Ramazan Bayramı'nı hep beraber yüz yüze yaparız. Öyle ümit ediyorum" dedi.

AK Partili Zengin ve CHP'li Öztunç'tan aşı çağrısı

CHP heyetinde bulunan Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç ise virüsle mücadelenin en önemli adımının aşı olduğunu belirterek vatandaşlara aşı çağrısında bulundu. Öztunç, "Yurttaşlarımızın bir kısmı hala aşılarını olmamışlar. Belki daha önce aşı sıkıntısı vardı. Aşı bulunamıyordu. Ama bugün itibariyle böyle bir sıkıntının olmadığı görülüyor. Bu vesileyle bir kez daha tüm yurttaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Çok sayıda ilimiz hala kırmızı; Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre. Bazı illerimiz maviye dönmüş. Bazı illerimiz sarı, turuncu ama kırmızı illerin artık sona ermesi gerekiyor. Bu yüzden özellikle doğu illerimizdeki yurttaşlarımıza aşı olmaya davet edelim" açıklamasında bulundu.

Zengin ise bu sözlere "Bu aşı meselesi bireysel tercihin çok ötesinde diye düşünüyorum. Çünkü içimizde aşı olmayanlar var olduğu müddetçe bu hastalığı tamamen yenme imkanına sahip değiliz. Akademik ve bilimsel anlamda temeli olmaksızın aşı kampanyasının aleyhine çalışmayı, aleyhine yayınlar yapmayı fevkalade sıkıntılı görüyorum. Ben de bu manada tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Zengin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram tebriğini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP üyelerine bayram tebriğini ilettiğini belirten Zengin, "Sayın genel başkanımızın, cumhurbaşkanımızın, tüm partideki arkadaşlarımızın başta sayın genel başkanınız olmak üzere tüm CHP'li arkadaşlarımıza, üyelerinize, partililere selamları var. Bayram tebrikleri var. Bunu da iletmiş olalım. Üzerimize kalmasın" dedi. Öztunç ise Kılıçdaroğlu'nun bayram mesajını ileterek, " Sayın genel başkanımızın hem şahsınıza, hem değerli arkadaşlarınıza hem sayın genel başkanınıza, AK Partili değerli partililerinize çok selamları var. Hayırlı bayramlar diliyor" şeklinde konuştu.

AK Parti heyeti daha sonra MHP heyetiyle bayramlaştı

MHP heyeti ile yaptığı görüşmenin başında öncelikle MHP lideri Devlet Bahçeli ve partililerin bayramını kutlayan Zengin, "MHP heyetinde yer alan Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, pandemi şartlarına rağmen bayramlaşma geleneğinin video konferans yöntemiyle de olsa sürdürülmesinin güzel olduğunu kaydetti. Karaya, "İnşallah önümüzdeki ilk bayramda eski geleneksel şekliyle karşılıklı ziyaret ve kabul heyetleri ile bu geleneği sürdürmeye devam ederiz. Hakikaten ülke olarak biz bu süreci mukayeseli olarak baktığımızda, benzer ülkelerle karşılaştırdığımız da gayet iyi bir şekilde bunu atlattık. Çevre konusu son zamanlarda özellikle iklim değişikliğine bağlı yaşanan sorunlar gerçekten de meşgul etmeyi başladı. Önce Avrupa'daki o seller şimdi Asya'ya doğru kaydı. Oralarda ciddi sel baskınları yaşanıyor. Ülkemizde de geçtiğimiz gün Rize'de yaşandı ve bir çok insanımız canını kaybetti" ifadelerini kullandı.

'Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğü hep bu yönde oldu'

Karakaya'nın sözleri üzerine Zengin şu ifadeleri kullandı;

"'Dünyada özellikle pandemi ile beraber şahit olduğumuz şey tek bir yerde iyiliğin artık mümkün olmadığı, tek bir yerde mükemmel demokrasinin, tek bir yerde mükemmel sağlık şartlarının mümkün olmadığını dünya artık görmüş oldu. O yüzden biz aslında AK Parti olarak başından itibaren sadece kendimiz için değil tüm dünya için iyilik, tüm dünya için demokrasi, tüm dünya için sağlık bir yaşam alanı için uğraşan bir partiyiz. Sayın cumhurbaşkanımızın öncülüğü hep bu yönde oldu. Buradan baktığımız zaman ben son yaşadığımız bu süreçlerin buna şahitlik ettiğini görüyorum. ve sadece aslında Rize'de değil hemen yanı başımızda Almanya'da muazzam bir sel felaketi yaşandı. Şunu görüyoruz ki bu yaşadığımız dünyadaki tüm problemler her bir insanın problemi. Sadece tek bir ülkenin problemi değil. Böyle baktığımız zaman bizim ortaya koyacağımız siyasetin sadece Türkiye için değil tüm dünya için bir öncülük ortaya koyması gerekiyor, bir perspektif ortaya koyması gerekiyor. Bu manada özellikle sayın Bahçeli'nin de birlikte sayın cumhurbaşkanımızın 20 Temmuz vesilesiyle Kıbrıs'a yaptığı ziyaretin de, oradan verilen mesajların da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum."