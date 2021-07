AK Parti heyeti, Van Et ve Süt Kurumunu ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Van Et ve Süt Kurumu'nu ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç, İl Başkan Yardımcıları ve İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan ile birlikte Tuşba ilçesi Alaköy Mahallesinde bulunan Et ve Süt Kurumunu ziyaret ederek, Kurban Bayramı öncesi kesim alanları, soğuk hava depolarında incelemelerde bulundu.

AK Parti heyetini, gıda mühendisleri ve kurum çalışanları ile birlikte karşılayan Van Et ve Süt Kurumu Müdürü Nesim Baykara, çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Son teknoloji ile donatılan ve günlük yaklaşık 2 bin 500 kesim kapasitesi olan Et ve Süt Kurumu Kombinasının bölgenin ihtiyacını karşıladığını belirten Baykara, hijyenik ve güvenilir bir ortamda profesyonel çalışma ekibiyle Van'a ve bölgeye en iyi hizmeti sunmaya gayret ettiklerini söyledi.

Et ve Süt Kurumu ziyaretinde konuşan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise, son teknolojiyle donatılan devasa bir kurum ile karşı karşıya olduklarını belirtti. Türkmenoğlu, "Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle kurumumuzu ziyaret edip, yürütülen çalışmaları yerinde görmek istedik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımlarıyla hizmete alınan Van Et ve Süt Kurumu, işleyişi ve profesyonel personelleriyle bölge halkına hizmet ediyor. Kurumumuz çalışmaları neticesinde bölge halkımız ucuz et almaktadır. Tam bir entegre tesis modeli ortaya çıkmış durumdadır. Bu vesileyle gayretlerinden dolayı kurum çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - VAN