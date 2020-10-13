AK Parti heyetinden 3 ilçede toplantı - Son Dakika

AK Parti heyetinden 3 ilçede toplantı

13.10.2020 16:01
AK Parti heyetinden 3 ilçede toplantı, System.String[]

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresine katılmak üzere 25 Ekim Pazar günü kente geleceğini ifade ederek, "Kongremizden sonra Malatya'ya hizmet yolumuza devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresine katılmak üzere 25 Ekim Pazar günü kente geleceğini ifade ederek, "Kongremizden sonra Malatya'ya hizmet yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Başkan Koca, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Akçadağ, Doğanşehir ve Kale İlçelerine ziyarette bulundu.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Malatya'da ilçe kongrelerini başarıyla tamamladıklarını ve 25 Ekim'de yapılacak il kongresi hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Bu gönül birliğini güçlendirerek, aramızda diyalog ortamını daha da artırarak, geliştirerek, el birliğiyle Malatya'mıza ve ilçelerimize hizmet edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın elini daha da güçlendireceğiz. Allah gücümüze güç katsın, yardımcımız olsun. 25 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın da iştirak edeceği 7.Olağan İl Kongremizi gerçekleştireceğiz. İnşallah kongremizi de hayırlı bir şekilde sonuçlandırır, ondan sonra Malatya'ya hizmet için yolumuza devam ederiz" şeklinde konuştu.

"AK Parti, milletin partisi" diyen Koca, "İster üye, ister teşkilat mensubu, ister mahalle temsilcisi, ister mahalle başkanı olalım önemli olan partimiz için el ve gönül birliğiyle çalışmaktır. Hizmetlerin devamının gelebilmesi için; ilçelerimize, ilimize, ülkemize, hatta Türkiye'ye umut bağlayan mazlum ümmetlerin umudunu devam ettirebilmek için cumhurbaşkanımızın elinin güçlü olması adına çalışmalarımızı devam ettirmemiz lazım. İnanıyoruz ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada çalışmalar el ve gönül birliğiyle devam edecek. Hem Malatya'mız hem de ülkemiz için faydalı olmaya çalışacağız" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, "Değerli milletvekillerimiz ve il başkanımızla birlikte hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunuyoruz. Seçilen yönetimlerimize hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum" dedi.

"2023 sürecine gideceğiz"

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, 25 Ekim'de gerçekleştirilecek olan il kongresi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya geleceğini ifade etti. Milletvekili Çalık, 2021 yılında büyük olağan kongrenin gerçekleştirileceğini kaydederek, "O kadrolarla ilçe, il ve genel merkez yöneticilerimizle 2023 sürecine gideceğiz. 2023 seçimleri için hepimizin hummalı bir şekilde çalışması gerektiğini düşünüyorum. O uluslararası güçlere inat, 'Maraş'ı bile tanımayan Kılıçdaroğlu'na inat, Joe Biden'ın ittifaklarına inat biz yeniden bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te Cumhurbaşkanı seçeceğiz" ifadelerini kullandı.

"AK Parti'nin temelini millet attı"

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti teşkilatlarının çok önemli olduğunu ifade etti. Milletvekili Tüfenkci, AK Parti'nin temelini milletin attığını belirterek, "Bugün eğer Türkiye'de var olan eserlerin tamamında AK Parti döneminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin katkıları var. Teşkilatlarımız milletimizle olan gönül köprülerimizi pekiştirecek. Yeni insanlarımızı bu saflara, halkalara dahil edeceğiz çünkü 2023 ve 2024 bizim için önemli. En önemlisi de Türkiye'yi dünyada başı dik olarak temsil eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir daha başkan seçtirmek adına hep birimizin gayretimizi göstermesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"Davamız milletimize hizmet etme davasıdır"

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, tek hedeflerinin AK Parti'yi bütün ilçelerde ve Malatya'da güçlendirmek olduğunu ifade ederek, "Daha çok hizmet yapmak, sahada çalışmak; birlik ve beraberliğimiz artıracak bir tutumla tek hedefimiz AK Parti'yi güçlendirmek. Tabii gerçekten hepimizin bir davası var. AK Parti'ye biz, 'Bir dava partisi' diyoruz. Dolayısıyla davamız; millet, bayrak, vatan, ezan davasıdır. Milletimize hizmet etme davası. Bu ülkenin binlerce yıllık tarihine sahip çıkma davası. Bu milletin yüzlerce yıllık geleceğini düşünen güçlü Türkiye'yi oluşturma davası. Dolayısıyla güçlü bir liderin kadrolarında bulunmak hepimiz için bir onur ve şereftir" sözcüklerini kullandı.

"Büyük bir coşkuyla karşılayacağız"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı yaptıkları için Allah'a hamd ettiklerini söyledi. Kahtalı, "Cumhurbaşkanımız 25 Ekim'de Malatya'ya gelecek. Mazlumların umudu, ülkemizin lideri Cumhurbaşkanımızı büyük bir coşkuyla karşılayacağız. Bütün hemşerilerimizi 25 Ekim'de kongremize bekliyoruz" diye konuştu.

Başkan Koca ve beraberindeki heyete ilçe belediye başkanları, ilçe parti başkanları, il yönetim kurulu üyeleri de katıldı. - MALATYA

AK Parti heyetinden 3 ilçede toplantı
AK Parti heyetinden 3 ilçede toplantı
AK Parti heyetinden 3 ilçede toplantı

İhsan Koca, AK Parti, Malatya, Ekim, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti heyetinden 3 ilçede toplantı - Son Dakika


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