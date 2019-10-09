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AK Parti heyetinden Ankara çıkarması

1 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanlığı, ilin sorun ve sıkıntıları için Ankara'ya çıkarma yaptı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanlığı, ilin sorun ve sıkıntıları için Ankara'ya çıkarma yaptı.


AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, İl Başkanı Emrullah Gür, ilçe ve belde belediye başkanları ve il yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Hakkari'nin sorun ve sıkıntılar için Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. AK Parti heyeti; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'yı ziyaret etti.


AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, ziyaret ettikleri bakanlıklar ve parti genel başkan yardımcıları tarafından çok iyi karşılandıklarını söyledi. Başkan Gür, "İlimizde yapılacak TOKİ konutları, sınır kapılarının ticarete açılması, istihdam, ilimize bağlı ilçe ve beldelerde alt ve üst yapı sorunları ve buna benzer projelere destek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdik" dedi. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:31 Kaynak: İHA
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