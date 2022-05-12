AK Parti Karabük teşkilatından Ankara ziyareti - Son Dakika
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AK Parti Karabük teşkilatından Ankara ziyareti

12.05.2022 13:30
AK Parti Karabük teşkilatından Ankara ziyareti

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, heyet Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdür Yardımcısı Ali Keskinkılıç'ı ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ziyaretinde, ekonomik gelişmeler, Bakanlığın destekleri, Karabük'e yapılan yatırım ve destekler hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.

MKE Genel Müdür Yardımcısı Keskinkılıç'a yapılan ziyarette ise MKE'nin yapay zeka, akıllı silah ve geleceğin teknolojileri üzerine araştırma-geliştirme faaliyetleri, Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye'nin savunma sanayinde attığı adımlar hakkında istişarelerde bulunuldu.

AK Parti Karabük teşkilatından Ankara ziyareti
AK Parti Karabük teşkilatından Ankara ziyareti

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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