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AK Parti heyetinden Başkan Adıyaman'a ziyaret

43 dakika önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) heyeti, Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti heyetinden Başkan Adıyaman'a ziyaret, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) heyeti, Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanlığını ziyaret etti.


AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki partililer ile bazı kurum amirleri, Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman'ı ziyaret etti. AK Parti heyeti ve kurum amirleri, Başkan İbrahim Adıyaman, Şehit-Gazi Sen Hakkari İl Başkanı Şirin Adıyaman tarafından karşılandı.


Başkan Gür, bir süre Başkan Adıyaman ile sohbet ederek, her zaman şehit ve gazilerin yanında olduklarını söyledi.


Başkan Adıyaman ise, Başkan Gür'e 15 Temmuz şehit ve gaziler kitabını hediye ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - HAKKARİ

Adıyaman, AK Parti, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:22 Kaynak: İHA
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