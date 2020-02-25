AK Parti heyetinden CHP Adıyaman İl Başkanlığına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti heyetinden CHP Adıyaman İl Başkanlığına ziyaret - Son Dakika

AK Parti heyetinden CHP Adıyaman İl Başkanlığına ziyaret

6 saat önce

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve beraberindeki heyet, CHP Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti heyetinden CHP Adıyaman İl Başkanlığına ziyaret, System.String[]

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve beraberindeki heyet, CHP Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret etti.


Geçtiğimiz günlerde kongresi yapılan CHP Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret ederek başkanlığa seçilen Mehmet Sırrı Burak Binzet'i ve yönetim kurulunu ziyaret eden AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ve parti üyeleri, hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ziyarette her iki parti başkanlarının ve yönetiminin tek amaçlarının Adıyaman ve Adıyaman halkının olduğunu vurguladı. Burada konuşan ve CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet ile yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başkan Dağtekin, "İktidar ve iktidarı en yakından talip eden ana muhalefet partisiyle kentimizin sorunlarını, kendi sorunlarımızın önünde tutmak zorundayız. Bizler bir birimizle didişirken ülke gidiyor, sonra Adıyaman gidiyor, bunlar olmamalı. İrtibatlarımız hiç kopmayacak. Hatta şahıslarınızın sorunları da bizlerin sorunlarıdır. Bizler iktidar partisiyiz sorumluluk bizde, sorunları çözmekle de sorumluyuz" diyerek CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet'i ve yönetimini tebrik etti.


Daha sonra konuşan CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet ise, " Türkiye'de kurulan partilerin hepsinin tek amacı Türkiye'dir. Türkiye'ye katkı sağlamaktır. Bizler ana muhalefet partisi olduğumuz için Adıyaman'ın ve Türkiye'nin gelişimi için iktidar partisinden beklentilerimiz oluyor. Özellikle Türkiye'nin içerisinde bulunduğu parlamenter rejimin ne kadar önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde umarım daha güzel sonuçlar verebilecek bir parlamenter sisteme dönüş sağlana bilir. Adalette sıkıntılar var. Yargının bağımsız olması için gereken ne varsa başkanlarımıza şikayetlerimizi iletiyoruz. Onlarda mutlaka bu konuda çözüm arıyorlardır. Fakat bizler sadece önerileri götürebiliriz, iktidar olan kendileridir. Bu anlamda bizlere yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Devlet yönetiminin daha şeffaflaşması konusunda küçük birimler, büyük birimlere baskı yaptıkları zaman bunların hayata geçirilmesi daha kolay oluyor. İl başkanlığımız bazında bizlerin üst yönetime verebileceğimiz öneriler politikayı yönlendirmeye sebep oluyor. Sonuçta bizler çekirdek aileyiz. Ekonomik krizin faturasını da çalışan ve üretenlerin yerine biraz böyle rant kazanan, rant yapanların üzerinden değerlendirilmek hem çalışanlarımızın üzerindeki hem de üreticilerimizin üzerindeki yükü azaltacaktır" şeklinde konuştu.


Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ile CHP Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Hüseyin Buluş, birlik ve beraberlik mesajları vererek tek amaçlarının Adıyaman'a hizmet olduğunu söyledi. - ADIYAMAN

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:56 Kaynak: İHA
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