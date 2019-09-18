Son Dakika Haberleri: AK Parti heyetinden Çukurca'ya çıkarma
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AK Parti heyetinden Çukurca'ya çıkarma

2 saat önce

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, beraberindeki partililerle Çukurca Belediyesini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti heyetinden Çukurca'ya çıkarma, System.String[]

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, beraberindeki partililerle Çukurca Belediyesini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Yüksekova İlçe Başkanı Naci Bilici, Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin ve beraberindeki heyet, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Milletvekili Husret Dinç ve beraberindeki heyet, ilçede yapımı bitme aşamasına gelen Bayraktepe Seyir Terası ve havuz yapımı, Yeşil Çeşme Mahallesi'ndeki yol genişletme çalışmasını ve Emir Şaban Mahallesi'ndeki Taraçalama Parkı'ndaki çalışmaları ziyaret ederek incelemelerde bulundular.


Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, AK Parti heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Milletvekili Dinç ve Başkan Gür'e yöresel kilim hediye etti. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:38 Kaynak: İHA
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