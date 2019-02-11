AK Parti Heyetinden Çukurca'ya Ziyaret
2 gün önce
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki partililer, Çukurca ilçesini ziyaret ettiler.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti
) Hakkari
İl Başkanı Emrullah Gür
ve beraberindeki partililer, Çukurca
ilçesini ziyaret ettiler.
Başkan Gür ve beraberindekiler, ilk olarak Çukurca Kaymakamı Temel Ayca'yı makamında ziyaret etti. Yapılan görüşmenin ardından Kaymakam Ayca tarafından Başkan Gür'e çeşitli hediyeler verildi.
Çukurca Tugay Komutanlığını da ziyaret eden Başkan Gür ve beraberindekiler, AK Parti İlçe Başkanlığında yapılan toplantının ardından esnafı ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinlediler. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:56 Kaynak: İHA
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