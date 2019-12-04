Son Dakika Haberleri: AK Parti heyetinden engelliler derneğine ziyaret
Son Dakika Güncel AK Parti heyetinden engelliler derneğine ziyaret - Son Dakika

AK Parti heyetinden engelliler derneğine ziyaret

6 saat önce

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve beraberindekiler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Görme Engelliler Derneği'ni (GÖRBİR) ziyaret etti.

AK Parti heyetinden engelliler derneğine ziyaret, System.String[]

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve beraberindekiler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Görme Engelliler Derneği'ni (GÖRBİR) ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Türkmenoğlu, engelli vatandaşların sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini söyledi.


GÖRBİR Başkanı Osman İnce ve üyelerle sohbet eden Türkmenoğlu, her zaman yanlarında olduklarını aktardı.

Dernek üyeleri de Türkmenoğlu ve beraberindekilere ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Dünya Engelliler Günü, Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Arık'tan AK Parti Kayseri milletvekillerine 'pastırmaya sahip çıkma' çağrısı
Termik santral önergesini gündeme getiren vekil konuştu: Cumhurbaşkanı'nın vetosuna katılıyorum Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 23:13:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti heyetinden engelliler derneğine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]