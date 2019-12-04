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AK Parti heyetinden engelliler derneğine ziyaret
6 saat önce
AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve beraberindekiler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Görme Engelliler Derneği'ni (GÖRBİR) ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:58 Kaynak: AA
AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve beraberindekiler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Görme Engelliler Derneği'ni (GÖRBİR) ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Türkmenoğlu, engelli vatandaşların sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini söyledi.
GÖRBİR Başkanı Osman İnce ve üyelerle sohbet eden Türkmenoğlu, her zaman yanlarında olduklarını aktardı.
Dernek üyeleri de Türkmenoğlu ve beraberindekilere ziyaretten dolayı teşekkür etti.
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