AK Parti heyetinden Gazeteci Ahmet Genç'e ziyaret
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AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve beraberindeki AK Partili heyet İhlas Haber Ajansı İl Temsilcisi Ahmet Genç'i ziyaret etti.
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:49 Kaynak: İHA
ve beraberindeki AK Partili heyet İhlas Haber Ajansı
İl Temsilcisi Ahmet Genç
'i ziyaret etti.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın
, AK Parti Merkez
İlçe Başkanı Latif Birgül ve beraberindeki heyetle Türkiye
Gazeteciler Konfederasyonu Onur Kurulu Üyesi, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanı ve TSYD
İl Temsilcisi Gazeteci Ahmet Genç'e ziyarette bulundu. Sohbet ortamında gerçekleşen görüşmede Gazeteci Genç, ziyaretten dolayı Milletvekili Çelebi
ve AK Partili heyete teşekkür etti. Milletvekili Çelebi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirperverliğinden dolayı Gazeteci Genç'e teşekkür ederek ziyaretini tamamladı. - AĞRI
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