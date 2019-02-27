Son Dakika Haberleri: AK Parti Heyetinden Kapıköy Gümrük Kapısına Ziyaret

AK Parti Heyetinden Kapıköy Gümrük Kapısına Ziyaret

1 saat önce

VAN (İHA) – AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, modernizasyon çalışmaları tamamlanan Kapıköy Gümrük Kapısında incelemelerde bulundular.

AK Parti Heyetinden Kapıköy Gümrük Kapısına Ziyaret, System.String[]
VAN (İHA) – AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, modernizasyon çalışmaları tamamlanan Kapıköy Gümrük Kapısında incelemelerde bulundular.

Özalp ve Saray ilçelerinde ziyaretlerde bulunan Abdulahat Arvas ve Kayhan Türkmenoğlu, iki yıl önce modernizasyon çalışmalarına başlanılan ve geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Türkiye ile İran arasındaki Kapıköy Gümrük Kapısında incelemelerde bulundular. Yetkililerden bilgiler alan Arvas ve Türkmenoğlu, İranlı yetkililerle de görüştüler.

Daha sonra Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın'ın katılımıyla bir toplantı gerçekleştiren Arvas ve Kayatürk, ticaret yapan esnafın sorun ve sıkıntılarını dinledikten sonra buradan ayrıldılar. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:03 Kaynak: İHA

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