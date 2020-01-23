AK Parti heyetinden Kaymakam Öztürk'e ziyaret - Son Dakika
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AK Parti heyetinden Kaymakam Öztürk'e ziyaret

6 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, beraberindeki partililerle Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk'ü ziyaret etti.

AK Parti heyetinden Kaymakam Öztürk'e ziyaret, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, beraberindeki partililerle Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk'ü ziyaret etti.


Başkan Emrullah Gür, beraberindeki Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin ve partililerle Kaymakam Öztürk'ü ziyaret ederek bir süre görüştüler. AK Parti heyeti, ilçenin sorunları ve yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunduktan sonra, Üzümlü Sınır Kapısı başta olmak üzere tarım, turizm ve hayvancılık alanında birçok çalışmalarının olduğu belirttiler.


Başkan Gür ve beraberindekiler, daha sonra ilçe esnafını dolaşarak vatandaşların taleplerini dinlediler. Heyet, daha sonra AK Parti Çukurca İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldiler. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:26 Kaynak: İHA
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