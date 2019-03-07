Son Dakika Haberleri: AK Parti Heyetinden Kaymakam Yalçın'a Ziyaret

AK Parti Heyetinden Kaymakam Yalçın'a Ziyaret

1 saat önce

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Heyetinden Kaymakam Yalçın'a Ziyaret, System.String[]
AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Mehmet Emin Şimşek ve Rahmetullah Yaktı, beraberindeki Malazgirt Belediye Başkan Adayı Cengiz Altın, İlçe Başkanı Kenan Deniz ve partililerle birlikte Kaymakam Yalçın'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Yalçın, "AK Parti Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek, AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Malazgirt Belediye Başkan Adayı Cengiz Altın, İlçe Başkanı Kenan Deniz ve ilçe teşkilatı üyelerinin ziyaretleri bizleri hayli mutlu etti. Vekilimiz ile tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de yapılacak 31 Mart yerel seçimlerinin barış ve huzur içinde geçmesi için görüş alışverişinde bulunduk. Ben tekrar AK Parti heyetimize nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:30 Kaynak: İHA

Muş, Malazgirt, Mehmet Emin Şimşek, AK Parti, Güncel
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