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AK Parti heyetinden köy ziyareti

7 saat önce

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, beraberindeki heyetle Balotu köyünde vatandaşlarla buluştu.

AK Parti heyetinden köy ziyareti, System.String[]

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, beraberindeki heyetle Balotu köyünde vatandaşlarla buluştu.


AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, beraberindeki İl Genel Meclis Üyesi Sait Taşdemir ve yönetimiyle köylülerin sorunlarını dinledi. AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, AK Parti'nin seçimden seçime değil sürekli halkın yanında olduğunu belirterek, "Önümüzde seçim yok ama bizler AK Parti ailesi olarak yine sizlerin yanındayız. Köyde bulunan su sıkıntısını gidereceğiz. Allah nasip ederse Bulanık'ımızın 56 köy ve 36 mezrasını da dolaşarak, hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz" dedi.


AK Parti iktidarları öncesi Türkiye'de yaşananlar ve bugün itibariyle ülkenin geldiği aşamaları verdiği örneklerle anlatan Ali Bulut, "Bugün itibariyle ülkedeki ve özellikle çiftçimizin tüm sorunlarının çözüldüğü, her şeyin güllük gülistanlık olduğu iddiasında değiliz. Ben köylü çocuğuyum ve sizlerin çektiği sıkıntıları bildiğim kadar nereden nereye de geldiğimizi çok iyi bilmekteyim. Ama çok uzun zaman önce değil; bizlerin ve büyüklerimizin çok iyi bildiği, patos yapmak için o mazot kuyruklarını, tedavi olmak için hastane kuyruklarını, ilaç kuyruklarını, ameliyat sonrası verdiği bıçak paralarını da unutmadık. Biz bugünleri yaşadık. İşte bugünleri yaşayan bu aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımıza inandığı için 18 yıldır onun arkasında duruyor" diye konuştu. - MUŞ

Ali Bulut, AK Parti, Bulanık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:06 Kaynak: İHA
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