AK Parti heyetinden Lalapaşa'ya ziyaret

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'nın beraberindeki heyet, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan'ı ziyaret etti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'nın beraberindeki heyet, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan'ı ziyaret etti. Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyarette ilçede yapılan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Belediye Başkanı Arslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkından bilgi verdi. AK Parti heyeti daha sonra Arslan'la yapımına başlanan 90 konutluk TOKİ inşaat alanında incelemede bulundu. Aksal ve İba da Arslan'a çalışmalarında başarı diledi.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › AK Parti heyetinden Lalapaşa'ya ziyaret - Son Dakika

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