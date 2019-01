AK Parti Heyetinden MÜSİAD Adıyaman Şubesine Ziyaret

MÜSİAD Adıyaman Şube binasında MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Şerif Yıldırım ve yönetimini,AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve yönetimi ağırladı.

Ziyarette açıklama yapan AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Genel de ülkemizin ve özel de Adıyaman'ımızın çok güzide bir kuruluşun MÜSİAD'ın değerli başkanı Şerif Yıldırım ve yönetimini ziyaret ettik. Kongrelerini yeni yaptılar. Başkan Şerif Yıldırım ve yönetimi güven tazelemiş oldu. Ben başkana ve yönetimine kabulleri için teşekkür ederim. kongrenin ülkemize şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

"MÜSİAD EKONOMİNİN SAÇ AYAKLARINDAN BİRİ"

MÜSİAD'ın ekonominin saç ayaklarından biri olduğunu ifade eden Aydın, "MÜSİAD gerçekten ekonomi saç ayaklarından biri dolayısıyla milli ve yerli duruşu olan bu kuruluşumuz ekonomimizin canlanması ekonomimizin 2023- 2053 vizyon hedefleri doğrultusunda ilerlermesi noktasında güzel bir katkı sunuyorlar. Biz de burada Türkiye ekonomisi hemde Adıyaman özelinde yapacaklarımızı birlikte iştişare ettik. Her platform da il başkanımız teşkilatımız ile birlikte ziyaret ediyoruz ve Adıyaman anlamında ve Türkiye noktasında neler yapabiliriz ekonominin daha iyi olması vatandaşlarımızın alın terinin hak ettiği ölçüde alabilmeleri ve büyümenin önündeki engelleri kaldırılması noktasında istişareler de bulunuyoruz. Ben katkılarından dolayı MÜSİAD Adıyaman Başkanımız Şerif Yıldırım ve yönetimine teşekkür ederiyoruz. Türkiye hepimizin ortak paydası Adıyaman hepimizin ortak paydası bu anlamda gerek siyasiler olarak gerekse sivil toplum kuruluşlarımız özel de MÜSİAD'ımız çok ciddi katkısı oluyor. Bu ortak payda da her zaman uzlaşabilmeyi birleşebilmeyi her zaman Türkiye geleceğine dair hedefleri çizebilmeyi başarabilmiş kuruluş.Ben birkez daha kendilerine teşekkür ederim katkıları için" diye konuştu.

"TÜRKİYE ÇOK CİDDİ BİR İVME KAZANDI"

16 yıllık AK Parti iktidarıyla ekonomiden bir çok yatırıma Türkiye'de çok ciddi gelişmeler sağlandığını vurgulayan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, "Bizler AK Parti alesi olarak MÜSİAD'ı kardeş kuruluşlar birlikte çalıştığımız aynı davanın neferleri olarak görüyoruz inşallah hep birlikte kentimize ülkemize odaklanarak elbette ufak defek sıkıntılarımız ekonomik anlamda vardır. biz kendimizi de parti olarak yenileniyoruz. MÜSİAD kongresini yaptı yenileniyor. Yeni bir oluşumla hep birlikte yeni bir ivme kazanarak kentimizi daha iyi temsil sıkıntılarımızı daha iyi bildirme ve çözüm odaklı çalışma noktasında inşallah hep birlikte elimizden geleni yapacağız. ama şunu unutmamak lazım şu kadar dönem de 2002 ile 2018 arası ve onun öncesi kıyaslamaları yaptığımız da Türkiye çok ciddi bir ivme kazandı." şeklinde konuştu.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Şerif Yıldırım, "Ziyaretlerinden dolayı merkez disiplin kurulu ve milletvekilimiz Aymet Aydın'a, AK Parti Adıyaman İl Başkanımız Mehmet Dağtekin ve yönetimine teşekkür ederim. Her zaman problem sıkıntılarımızı dinleyen bunlara çözüm arayan bir abi olarak kendisini görüyoruz. Kıymetli Kurucu Başkanı hemde AK Parti İl Başkanı ve yönetimine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Adıyaman ve Türkiye ekonomisiyle alakalı olarak yaşadığımız sıkıntı ve sorunları sunma fırsatı bulduk. Hem il başkanı ve milletvekillerimiz bu sorun ve sıkıntılarımızı da çözeceklerine inanıyorum" açıklaması yaptı.