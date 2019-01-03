AK Parti Heyetinden Partilere Ziyaret

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç, il yönetimi, Kocasinan ve Melikgazi ilçe başkanları ile birlikte MHP, CHP ve Büyük Birlik Partisi il başkanlıklarını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç, il yönetimi, Kocasinan ve Melikgazi ilçe başkanları ile birlikte MHP, CHP ve Büyük Birlik Partisi il başkanlıklarını ziyaret etti.



AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çopuroğlu ve Büyükkılıç ile beraberindeki heyet, MHP İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.



Ziyarette, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İl Başkanı Serkan Tok ve il yöneticileri hazır bulundu.



AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, burada yaptığı açıklamada, siyaseten ayrı partilerde olmalarına rağmen amaçlarının bu memleket için bir şeyler yapabilmek olduğunu kaydederek, "Rabbim beraberliğimizi ve birlikteliğimizi daim etsin. Bizi kabul ettiğiniz için de teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



Büyükılıç da seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlere devam ettiklerin aktardı.



Siyaseten ayrı partiler olarak gözükmelerine rağmen ortak sevdalarının Türkiye ve Kayseri olduğunu belirten Büyükkılıç, ülkenin ve şehrin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceklerini vurguladı.



MHP Kayseri Milletvekili Ersoy da Cumhur İttifakı ruhunun devamı için gayret gösterdiklerini belirtti.



MHP İl Başkanı Serkan Tok da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



AK Parti heyeti, CHP ve Büyük Birlik Partisi il başkanlıklarını da ziyaret etti.

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