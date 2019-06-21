AK Parti heyetinden Saadet Partisi'ne ziyaret (2)
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- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklaması Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman'ın açıklaması ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel...
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:13 Kaynak: AA
- AK Parti
Genel Sekreteri Fatih Şahin
'in açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
'ın açıklaması Saadet Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman
'ın açıklaması
ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
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