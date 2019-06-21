Son Dakika Haberleri: AK Parti heyetinden Saadet Partisi'ne ziyaret (2)
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AK Parti heyetinden Saadet Partisi'ne ziyaret (2)

47 dakika önce

- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklaması Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman'ın açıklaması ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel...

- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman'ın açıklaması
ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
AK Parti heyetinden Saadet Partisi'ne ziyaret (2)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:13 Kaynak: AA
Fatih Şahin, Bülent Turan, Saadet Partisi, AK Parti, Güncel
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