AK Parti heyetinden Ünsal'a ziyaret - Son Dakika

30 yıldan beri yaptığı Diaspora çalışmaları nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından madalya ile ödüllendirilen Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal Ak Parti heyeti tarafından ziyaret edildi.

Ak Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, "Yıllardır Azerbaycan'ın haklı davasını her alanda dile getiriyorsunuz. Uzun yıllardır Azerbaycan konusunda gayretli çalışmalar ortaya koymuş, hizmet etmişsinizdir. Azerbaycan devleti bu çalışmalarınızın karşılığında sizi madalya ile ödüllendirmesi çok yerinde olmuştur. Sizi tebrik ediyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Karabağ Azerbaycandır.Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden dolayı da çok mutluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türk Milleti de Azerbaycan'ın yanında oldu, olacağızda" dedi.

Serdar Ünsal ise, "Nazik ziyaretinizden ötürü teşekkür ediyorum. Azerbaycan'ın haklı davasını her alanda anlattık. Son yaptığımız Alican sınır kapısında ki mitingede destek verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği desteği, Azerbaycan Türkleri unutmayacaktır. Sağ olsunlar. Diaspora bakanlığımız Cumhurbaşkanımız bizi de madalyaya layık görmüşler. Sorumluluğumuz daha çok artmıştır ve layık olmak için daha çok Azerbaycan'ın sesi olacağım. Türkiye ve Azerbaycan'ı karşılıksız sevmeye, hizmet etmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu

Ziyarete, Ak Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, Merkez İlçe Başkanı Güven Demirel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. - IĞDIR