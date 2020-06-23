AK Parti heyetinden Vali Becel'e hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

AK Parti heyetinden Vali Becel'e hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar ve beraberindeki AK Parti heyeti, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret etti.

AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar ve beraberindeki AK Parti heyeti, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret etti.

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AK Parti Milletvekilleri, belediye başkanı, il genel meclis başkanı, il, merkez ilçe, kadın ve gençlik kolları başkanlarından oluşan heyet, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Nevşehir Valiliği görevine atanan İnci Sezer Becel'i ziyaret ederek, hayırlı olsun ve başarı dileğinde bulundu.

Ziyarette, daha önce Nevşehir'de 1995 yılında Acıgöl Kaymakam Vekilliği ve 2001-2006 yıllarında Gülşehir Kaymakamlığı görevlerini yürütmesinden dolayı Nevşehir'i ve Kapadokya bölgesini yakından tanıyan Becel'in Nevşehir'in ilk kadın valisi olarak atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Arı ve beraberindeki heyet, Sezer ile bir süre sohbet etti.

Arı, valilik makamında gerçekleşen ziyarette ayrıca Nevşehir Belediyesi'nin devam eden ve kentte hayata geçireceği çeşitli projelere ilişkin Vali Sezer'e bilgiler vererek istişarelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek heyete teşekkür eden Vali Sezer'de, ülkesine, devletine, bayrağına bağlı çalışan insanların yaşadığı bu şehirde yeniden çalışacak olmanın heyecanını yaşadığını belirterek Nevşehir'in gelişmesi ve kalkınması için var gücüyle çalışacağını ifade etti. - NEVŞEHİR

İnci Sezer Becel, Meclis Başkanı, Nevşehir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti heyetinden Vali Becel'e hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

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