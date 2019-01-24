AK Parti: Hiçbir ülke Venezuela'ya devlet başkanı atayamaz
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Atama yoluyla Venezuela halkına devlet başkanı tayin etmek o halka hakarettir" diye konuştu.
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Atama yoluyla Venezuela
halkına devlet başkanı tayin etmek o halka hakarettir" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:55
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AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz
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