Son Dakika Haberleri: AK Parti: Hiçbir ülke Venezuela'ya devlet başkanı atayamaz

AK Parti: Hiçbir ülke Venezuela'ya devlet başkanı atayamaz

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Atama yoluyla Venezuela halkına devlet başkanı tayin etmek o halka hakarettir" diye konuştu.

AK Parti: Hiçbir ülke Venezuela'ya devlet başkanı atayamaz, System.String[]
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Atama yoluyla Venezuela halkına devlet başkanı tayin etmek o halka hakarettir" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:55 

Venezuela, Ekonomi
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