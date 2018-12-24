AK Parti Hisarcık İlçe Başkanlığı, İl Genel Meclisi Üyesi Aday Adaylarını Tanıttı
14 dakika önce
AK Parti Hisarcık İlçe Başkanlığı, İl Genel Meclisi üyesi aday adaylarını tanıttı.
AK Parti Hisarcık
İlçe Başkanlığı, İl Genel Meclisi üyesi aday adaylarını tanıttı.
İlçe Başkanı Ali Var
, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarının katıldığı İl Genel Meclisi üyesi aday adayı tanıtım toplantısında aday adayları İbrahim Kılıç
, Mustafa Şen
, Nurettin Keleş
ve Sadettin Atasever partililere tanıtıldı. Daha sonra söz alan aday adayları kendilerini tanıtan kısa açıklamalarda bulundu. Resmi başvurularını gerçekleştiren aday adayları Ak Parti Genel Merkezi
tarafından açıklanacak kesin aday listelerinin ardından çalışmalara başlayacak.(MA-EFE) - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:42 Kaynak: İHA
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