AK Parti İbb Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Adalar Ziyareti
16 dakika önce
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Binali Yıldırım'ın vatandaşlara konuşmasından detaylar
Binali Yıldırım'ın MHP
Adalar İlçe Başkanlığı'nı ziyareti İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ak Parti Adalar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Daha sonra ilçe başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:27 Kaynak: AA
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