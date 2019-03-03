Son Dakika Haberleri: AK Parti İbb Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Adalar Ziyareti

AK Parti İbb Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Adalar Ziyareti

16 dakika önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın vatandaşlarla selamlaşması Binali Yıldırım'ın AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı'nı ziyareti Binali Yıldırım'ın vatandaşlara konuşmasından detaylar Binali Yıldırım'ın MHP Adalar İlçe Başkanlığı'nı ziyareti İSTANBUL -...

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın vatandaşlarla selamlaşması
Binali Yıldırım'ın AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı'nı ziyareti
Binali Yıldırım'ın vatandaşlara konuşmasından detaylar
Binali Yıldırım'ın MHP Adalar İlçe Başkanlığı'nı ziyareti İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ak Parti Adalar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Daha sonra ilçe başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:27 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Adalar, AK Parti, Güncel
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