AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, sandık başında hayatını kaybeden Özgür Zengin'in...
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AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, sandık başında hayatını kaybeden Özgür Zengin'in cenazesine katıldı Yıldırım, acılı babayı hiç yalnız bırakmadıİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün hayatını kaybeden AK Parti'nin sandık görevlisi...
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:45 Kaynak: İHA
İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım
, sandık başında hayatını kaybeden Özgür Zengin'in cenazesine katıldı
Yıldırım, acılı babayı hiç yalnız bırakmadı
İSTANBUL - AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün hayatını kaybeden AK Parti'nin sandık görevlisi Özgür Zengin'in cenazesine katıldı. Yıldırım, Zengin'in acılı babasını cenazede bir an olsun yalnız bırakmadı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde Ak Parti'nin sandık görevlisi olan ve seçim sırasında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Özgür Zengin'in cenazesine katıldı. 30 yaşında hayatını kaybeden Zengin'in cenaze namazı, Hz. Ebubekir Camiinde ikindi namazına müteakiben kılındı. Cenazeye katılan Zengin'in yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Binali Yıldırım, bir an olsun yanından ayrılmadığı Zengin'in acılı babasını teselli etti. Yıldırımın acılı babayı teskin ederken duygusal anlar yaşadı. Yıldırım, cenazeye katılan bazı vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Ardından Yıldırım, basın mensuplarına açıklama yapmadan camiden ayrıldı.
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