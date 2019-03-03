Son Dakika Haberleri: AK Parti İbb Başkan Adayı Yıldırım: "Bu Güzel Şehre Borcumuzu Ödemek İstiyoruz"

AK Parti İbb Başkan Adayı Yıldırım: "Bu Güzel Şehre Borcumuzu Ödemek İstiyoruz"

1 saat önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Adalar'da seçmenlere seslendi.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Adalar'da seçmenlere seslendi. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:09 Kaynak: AA

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