AK Parti İbb Başkan Adayı Yıldırım: "Bu Güzel Şehre Borcumuzu Ödemek İstiyoruz"
1 saat önce
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Adalar'da seçmenlere seslendi.
- AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Adalar
'da seçmenlere seslendi. (1)
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:09 Kaynak: AA
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