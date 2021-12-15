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AK Parti İç Anadolu Bölgesi İl ve İlçe Kadın Kolu Başkanları Toplantısı - Son Dakika

AK Parti İç Anadolu Bölgesi İl ve İlçe Kadın Kolu Başkanları Toplantısı

15.12.2021 15:05
AK Parti İç Anadolu Bölgesi İl ve İlçe Kadın Kolu Başkanları Toplantısı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "AK Parti, bugün 5,5 milyon üyesiyle dünyanın en büyük kadın sivil toplum kuruluşudur.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "AK Parti, bugün 5,5 milyon üyesiyle dünyanın en büyük kadın sivil toplum kuruluşudur. İl, ilçe, mahalle yönetimlerimizle beraber yaklaşık 560 bini aşan aktif çalışanıyla AK Parti büyük bir kadın hareketidir." dedi.

Keşir, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İç Anadolu Bölgesi İl ve İlçe Kadın Kolu Başkanları Toplantısı'nın açılışında, 13 ilden il ve ilçe teşkilatından katılımcılarla bir araya geleceklerini söyledi.

AK Parti'nin diğer siyasi partilerden en önemli farkının teşkilatındaki dinamizm olduğunu vurgulayan Keşir, "Geçen 20 yıllık süreç içinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız kadınların siyasette etkin ve sürdürülebilir olarak kalması için çok gayret sarf etti. Bir zihinsel dönüşüm başardı partimizin içinde. Özellikle 3 kademe toplantılarının eksiksiz yapılması; kadın kolları, ana kademe ve gençlik kollarının illerinden birlikte çıkıp gelmesi, o dayanışma ve ekip çalışmasının olması için çok gayret sarf etti." diye konuştu.

Keşir, AK Parti'de kadın ve erkeğin omuz omuza siyaset yaptığını belirterek, partisinin kadın çalışmalarında da devrimler yaptığını kaydetti.

Binlerce kadının siyaset yaptığını dile getiren Keşir, "Benim kuşağımda olan pek çok kadın 28 Şubat ve öncesi dönemde bu ayrımcılığı iliklerine kadar yaşadı. Hatta bazen öyle öğrenilmiş çaresizlikler vardı ki bazı kız çocukları, 'Üniversite sınavına girmeye ne gerek var, nasıl olsa okuyamayacağız' diye zehir ve zımba gibi çocuklar öğrenilmiş çaresizlikle kapılara gitmediler bile." şeklinde konuştu.

Keşir, Türkiye'nin son 20 yıldır AK Parti ile hiçbir şeyi tesadüfen yaşamadığını dile getirerek, 2002 seçim beyannamesinde kadın ile ilgili verilen sözlerin zamanla yerine getirildiğini anlattı.

"Kız çocuklarının üniversitelileşme oranı yüzde 46"

2002'de kız çocuklarının yüzde 13'ünün üniversiteye gittiğine işaret eden Keşir, "AK Parti, 'Eğitimde, istihdamda fırsat eşitliğini sağlayacağım' derken bugün üniversitelileşen gençler içinde erkeklerin üniversitelileşme oranı yüzde 40, kız çocuklarının üniversitelileşme oranı yüzde 46'dır. Bu AK Parti'nin 2002 yılında koyduğu hedefin bugünkü sonuçlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "AK Parti aslında bir kadın hareketidir." dediğini hatırlatarak, "Bugün 5,5 milyon üyesiyle dünyanın en büyük kadın sivil toplum kuruluşudur AK Parti. İl, ilçe, mahalle yönetimlerimizle beraber yaklaşık 560 bini aşan aktif çalışanıyla AK Parti büyük bir kadın hareketidir" dedi.

Ayşe Keşir, AK Parti üzerinde özellikle Gezi olaylarından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar büyük baskı olduğunu belirterek, milletin liderinin arkasında sapasağlam durduğunu sözlerine ekledi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da bireylerin oluşturduğu ailelerin güçlendirilebildiği ölçüde toplumun da güçleneceğini dile getirerek, "Sayın Genel Başkan'ımızdan mahalle başkanımıza tüm kademelerin ortak gayesi büyük Türkiye yolunda 2023 hedeflerine net bir şekilde ulaşmak. Kurulduğumuz günkü aşkla yol alan bu heyet, hamdolsun 20 yılda siyasette marka oldu. 19 yıllık iktidarında da Türkiye'nin hayallerinin ötesinde işler gerçekleştirdi." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana'nın vefatının 748. yıl dönümü etkinliklerinin yapıldığını dile getirerek, "Hazreti Mevlana, vefatını 'Şeb-i Arus, 'düğün gecesi' olarak ifade ediyor. Gittiğimiz her şehirde insanların Hazreti Mevlana ve Mesnevi'yi bildiğine şahitlik ediyoruz. Hazreti Mevlana Mesnevi'sinde, 'Her ayrılış, uzak kalış aslında bir kavuşmadır.' diyor." ifadelerini kullandı.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

AK Parti İç Anadolu Bölgesi İl ve İlçe Kadın Kolu Başkanları Toplantısı
AK Parti İç Anadolu Bölgesi İl ve İlçe Kadın Kolu Başkanları Toplantısı
AK Parti İç Anadolu Bölgesi İl ve İlçe Kadın Kolu Başkanları Toplantısı

İç Anadolu Bölgesi, Ayşe Keşir, Hisarcık, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İç Anadolu Bölgesi İl ve İlçe Kadın Kolu Başkanları Toplantısı - Son Dakika


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