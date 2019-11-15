Son Dakika Haberleri: AK Parti İdil İlçe Başkanı Ay'dan Belediye Başkan Vekili Sağ'a ziyaret
Son Dakika Güncel AK Parti İdil İlçe Başkanı Ay'dan Belediye Başkan Vekili Sağ'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti İdil İlçe Başkanı Ay'dan Belediye Başkan Vekili Sağ'a ziyaret

6 saat önce

AK Parti İdil İlçe Başkanı Murat Ay, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti İdil İlçe Başkanı Ay'dan Belediye Başkan Vekili Sağ'a ziyaret, System.String[]

AK Parti İdil İlçe Başkanı Murat Ay, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ay, beraberinde İl Genel Meclis üyesi Abdurrahim Karatay, Sırtköy Belde Başkanı Abdulkadir Balica ve yönetim kurulu üyeleri Sağ'ı ziyaret ederek, görevinde başarı dilediler.

Ay, Kaymakam Sağ'ın ilçeye atandığı günden bu yana sürdürdüğü çalışmalarla herkesin gönlünü kazandığını belirtti.

Sağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İdil benim ilçem. İlçemizin değişmesi ve gelişmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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