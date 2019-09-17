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AK Parti İdil İlçe Başkanlığı binası törenle açıldı

37 dakika önce

AK Parti İdil İlçe Başkanlığı binası törenle açıldı.

AK Parti İdil İlçe Başkanlığı binası törenle açıldı, System.String[]

AK Parti İdil İlçe Başkanlığı binası törenle açıldı.

Kuvayi Milliye Caddesi Atakent Mahallesindeki parti binasının açılına, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, İdil İlçe Başkanı Murat Ay, İl Genel Meclis üyesi Abdurahim Karatay, Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan il ve ilçe teşkilatları katıldı.

Açılışta konuşan AK Parti İlçe Başkanı Ay, hizmete giren parti binasının hayırlı olmasını diledi.

AK Parti'nin önemine işaret eden Ay, "Bizim birlik ve beraberliğimize, Türkiye'nin birliğine çok büyük katkı sağlıyor. Türkiye'nin harcı da, ümidi de AK Parti." dedi.

AK Parti, Atakent, İdil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:22 Kaynak: AA
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