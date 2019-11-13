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AK Parti Iğdır İl Başkanı Tutulmaz, görevinden istifa etti

6 saat önce

AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, 6 yıldır yürüttüğü görevinden istifa etti.

AK Parti Iğdır İl Başkanı Tutulmaz, görevinden istifa etti, System.String[]

AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, 6 yıldır yürüttüğü görevinden istifa etti.

Avukat olan Ahmet Tutulmaz, 6 yıllık AK Parti Iğdır İl Başkanlığı görevinden istifa etti. Yeni il başkanı atanana kadar geçici olarak İl Başkanlığı Teşkilat Başkanı Ferdi Turan'ın başkanlık yapacağı öğrenildi. Ahmet Tutulmaz, 25 Haziran 2018 genel seçiminde AK Parti'den milletvekili adayı olmuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:51 Kaynak: DHA
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