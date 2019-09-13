AK Parti iki ayda yaklaşık 60 bin üye kaybetti: CHP ve İYİ Parti yükselişte
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AK Parti ve MHP’nin son iki ayda üye kaybederken muhalefetteki CHP ve İYİ Parti’nin ise üye sayısında artış dikkat çekiyor.
Cumhur İttifakı'nı oluşturan Ak Parti ve MHP son iki ayda yaklaşık 60 bin üye kaybetti. Bu dönemde en büyük kaybı yaşayan Ak parti, 56 bin üyeden olurken, CHP ve İyi partinin üye sayıları artış gösterdi.
AK Parti'nin önemli isimlerinden Ali Babacan'ın ardından partinin eski Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun cuma günü partisinden istifası Türkiye'de siyaseti hareketlendirdi. İki ismin de yıl sonuna kadar yeni parti kurmaları bekleniyor. AK Parti ve MHP'nin son iki ayda üye kaybederken muhalefetteki CHP ve İYİ Parti'nin ise üye sayısında artış dikkat çekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:30
AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Davutoğlu'nun istifasını değerlendirdi: Kaybettiği koltuğun peşinde AK Partili Mahir Ünal'dan 'Savaş da olacak çatışmalar da' diyen HDP'li Güven'e tepki: Demokrasiyi kullanarak demokrasiyi yok etmeye çalışan HDP var AP üyelerinden Erdoğan'a mektup: HDP ve CHP temsilcilerine baskıya son verin Alpay Özalan'dan dikkat çeken Davutoğlu çıkışı: Kovulduktan sonra 'istifa ediyorum' dedi