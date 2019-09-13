Son Dakika Haberleri: AK Parti iki ayda yaklaşık 60 bin üye kaybetti: CHP ve İYİ Parti yükselişte
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AK Parti iki ayda yaklaşık 60 bin üye kaybetti: CHP ve İYİ Parti yükselişte

1 saat önce

AK Parti ve MHP’nin son iki ayda üye kaybederken muhalefetteki CHP ve İYİ Parti’nin ise üye sayısında artış dikkat çekiyor.

AK Parti iki ayda yaklaşık 60 bin üye kaybetti: CHP ve İYİ Parti yükselişte, System.String[]

Cumhur İttifakı'nı oluşturan Ak Parti ve MHP son iki ayda yaklaşık 60 bin üye kaybetti. Bu dönemde en büyük kaybı yaşayan Ak parti, 56 bin üyeden olurken, CHP ve İyi partinin üye sayıları artış gösterdi.


AK Parti'nin önemli isimlerinden Ali Babacan'ın ardından partinin eski Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun cuma günü partisinden istifası Türkiye'de siyaseti hareketlendirdi. İki ismin de yıl sonuna kadar yeni parti kurmaları bekleniyor. AK Parti ve MHP'nin son iki ayda üye kaybederken muhalefetteki CHP ve İYİ Parti'nin ise üye sayısında artış dikkat çekiyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, AK Parti, MHP, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:30 
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