Son Dakika Haberleri: AK Parti iktidarında Meclisteki kadın sayısı arttı
Son Dakika Politika AK Parti iktidarında Meclisteki kadın sayısı arttı - Son Dakika

AK Parti iktidarında Meclisteki kadın sayısı arttı

7 saat önce

AK Parti MKYK üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, AK Parti iktidarında Meclisteki kadın sayısının arttığını söyledi.

AK Parti iktidarında Meclisteki kadın sayısı arttı, System.String[]

AK Parti MKYK üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, AK Parti iktidarında Meclisteki kadın sayısının arttığını söyledi.


AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "AK Parti iktidarlarının kararlı mücadelesiyle gerçek manada seçme ve seçilme hakkımız tüm kadınlarımıza 7 Haziran 2015 tarihinde verilmiştir. AK Parti iktidarına kadar yüzde 4.4 olan Meclisteki kadın oranımız AK Parti iktidarlarından sonra 17.4'e yükselmiştir" dedi.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün birçok Avrupa ülkesinde seneler önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdiğini fakat daha sonra kadınların başörtülerinden dolayı siyasetten mahrum bırakıldığını dile getiren Ban, "Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden birçok ülkeden yıllar önce rahmet ve minnetle andığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlarımıza seçim ve seçilme hakkı verilmişti. Ancak gelin görün ki çok uzunca bir süre kadınlarımızın inançları gereği örttükleri başörtüden dolayı siyasetten ve meclisten mahrum edilmişlerdir. AK Parti iktidarlarının kararlı mücadelesiyle gerçek manada seçme ve seçilme hakkımız tüm kadınlarımıza 7 Haziran 2015 tarihinde verilmiştir. AK Parti iktidarına kadar yüzde 4.4 olan Meclisteki kadın oranımız AK Parti iktidarlarından sonra 17.4'e yükselmiştir" diye konuştu.


"Kadın özne haline geldi"


AK Parti iktidarında kadının siyasette özne konumuna geldiğini kaydeden Ban, "Her manada, özellikle siyasette kadının özne haline gelmesini sağlayan özellikle biz başörtülü kadınların Mecliste var olabilmesi için kararlılıkla mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyor ve milli mücadeleden bugüne kadar şehit olan tüm kadınlarımızı da rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'nin 4 ilçesinde AK Parti İlçe Başkanları istifa etti
Denizli'nin 4 ilçesinde AK Parti ilçe başkanları istifa etti AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı Hülya Avşar'a benzerliğiyle dikkat çekti! Melisa Şenolsun, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 00:34:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti iktidarında Meclisteki kadın sayısı arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]