AK Parti İl Başkanı Ahlatcı: "Muhtarlar demokrasimizin temel taşıdır" - Son Dakika

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, muhtarların bulundukları köy ve mahallelerde devletin gözü kulağı olduğunu söyledi.

Çorum merkez ve Ortaköy ilçesine bağlı muhtarlar, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı'yı makamında ziyaret etti. Büyükkışla Köyü Muhtarı Çelebi Çetiner, Kavakalan Köyü Muhtarı Ali Koçak, Oruçpınar Köyü Muhtarı Osman Coşkun, Asar Köyü Muhtarı Kemal Odabaş, İncesu Köyü Köyü Muhtarı Rıza Erdemir, Kızılhamza Köyü Muhtarı Hamdullah Tilki, Senemoğlu Köyü Muhtarı Mustafa Şahin Selamoğlu, Fındıklı Köyü Muhtarı Ali Ünal, Salbaş Köyü Muhtarı Efe Şahin ve Abdalata Köyü Muhtarı Ömer Arlı'nın katıldığı ziyarette AK Parti Ortaköy İl Genel Meclis Üyesi Kemal Özünal'ın da yer aldı.

İl Başkanı Ahlatcı, muhtarların kendi köyleri ile ilgili sorunlarını, Ortaköy ve bölgesinde başta karayolu olmak üzere diğer taleplerini dinledi. Muhtarların taleplerini her zaman dikkate aldıklarını ve yerine getirilmesi konusunda da çok hassas davrandıklarını hatırlatan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, muhtarlık müessesinin toplumsal yaşamın önemli taşlarından olduğunu, vatandaşların talep ve istekleri noktasında ilk temas noktası olması açısından büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Muhtarların bulunduğu mahallede ya da köyde devletin tüm kurumlarını temsil ettiğini ve halk ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten İl Başkanı Ahlatcı, "Muhtarlarımız bulundukları köylerin ve mahallelerin devletle olan iletişim kaynağı, devletimizin mahalle ve köylerdeki gözü ve kulağıdır. Böylesine önemli bir görevi üstlenen demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" diye konuştu. - ÇORUM