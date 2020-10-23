AK Parti İl Başkanı Ahlatçı, sanayicileri dinledi - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Ahlatçı, sanayicileri dinledi

23.10.2020 19:06
AK Parti İl Başkanı Ahlatçı, sanayicileri dinledi, System.String[]

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Organize sanayi Bölgesi'nde sanayici ve işadamlarıyla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Organize sanayi Bölgesi'nde sanayici ve işadamlarıyla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Ahlatcı, İl Başkan Yardımcıları Mustafa Kılıç ve Ahmet Aytuğ Kahramantekin ile birlikte Çorum Organize Sanayi Bölgesi İş Adamları Derneği Başkanı Hayri Şamlı'yı ziyaret etti.

Toplantıda Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Fabrika sahiplerinin ilettiği talepler üzerine istişarede ve değerlendirmede bulunuldu.

Organize Sanayi Bölgesi'nin fiziki şartlarının daha da iyi bir şekilde düzeltilmesi ve genişleme alanlarıyla ilgili çalışmaların kısa, orta ve uzun vadede yapılması konusunda taleplerin geldiğini anlatan İl başkanı Ahlatcı, Anadolu Kaplanı olan adlandırılan Çorum'un isminin yaşatılması için gereken ne varsa yapacaklarını söyledi.

Yusuf Ahlatcı, toplantıda yapılması planlanan tüm çalışmalar hakkında görüşmelerde özellikle de savunma sanayi konusunda ve raylı sistem ile ilgili faaliyet gösteren fabrikaların ülke ekonomisine olan katkısının artırılması hususunda istek ve taleplerin ele alındığını vurguladı.

Sanayicilerin taleplerinden birinin de Organize Sanayi Bölgesi'nin 5. Bölge teşviklerinden yararlanması ve bu kapsamda yatırımların değerlendirilmesi konusu olduğunu anlatan İl Başkanı Ahlatcı, gelen ivedi ihtiyaç ve talepleri ilgili bakanlıklara ileterek çalışmaların başlatıldığını vurguladı.

Sanayicileri Çorum'a yapılacak olan devlet yatırımları ve destekler hakkında da bilgilendirdiğini belirten İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Savunma sanayisinin çorumda faal bulunan makine sanayicileri ile ilişkilerinin artırılması için çalışmalar yapılmasına karar verildi. Bizim amacımız Çorum'da daha fazla hizmet ve yatırım kazandırmaktır. Çorum bizim ortak paydamızdır. İlimizin gelişmesi ve kalkınması için faaliyet gösteren ve katkı sunacak her proje ve çalışmada iş adamlarımızın yanındayız" diye konuştu.

Ziyarette ÇOSİAR Başkan Yardımcıları Zafer Kayılı, Bülent Demirci, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Sarıarslan, Macit Çubuk ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yaşar Şahin de yer aldı. - ÇORUM

AK Parti İl Başkanı Ahlatçı, sanayicileri dinledi

Organize Sanayi Bölgesi, Organize, AK Parti, Çorum, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam AK Parti İl Başkanı Ahlatçı, sanayicileri dinledi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Dortmund'lu Emre Can'ın koronavirüs olduğu ortaya çıktı Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 kişi hakkında 22 yıl hapis cezası istendi Madde bağımlısı ve psikolojik rahatsızlığını bulunan genç, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi
Sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi Sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi         
19:12
Son Dakika! NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal etti Son Dakika! NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal etti         
18:25
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak         
17:33
Kahramanmaraş'ta vakalar artıyor! HES haritası kırmızı renge büründü Kahramanmaraş'ta vakalar artıyor! HES haritası kırmızı renge büründü         
17:14
Son Dakika: Trabzonspor'da 3 futbolcu, koronavirüse yakalandı Son Dakika: Trabzonspor'da 3 futbolcu, koronavirüse yakalandı         
16:47
Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar         
16:41
Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti         
16:06
Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti         
15:46
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Eski Galatasaraylı Sercan Yıldırım, Türk futboluna yeni yetenekler kazandıracak Eski Galatasaraylı Sercan Yıldırım, Türk futboluna yeni yetenekler kazandıracak         
11:05
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 19:17:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti İl Başkanı Ahlatçı, sanayicileri dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei