AK Parti İl Başkanı Aksu: "Cumhurbaşkanımız Seçim Çalışmalarına Sivas'tan Başlayacak"

AK Parti İl Başkanı Aksu: "Cumhurbaşkanımız seçim çalışmalarına Sivas'tan başlayacak"SİVAS - AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Şubat Cuma günü Sivas'a gelerek Seçim çalışmalarını Sivas'tan başlatacağını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Aksu: "Cumhurbaşkanımız seçim çalışmalarına Sivas'tan başlayacak"



SİVAS - AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Şubat Cuma günü Sivas'a gelerek Seçim çalışmalarını Sivas'tan başlatacağını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu parti binasında, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve AK Parti'nin Sivas Belediye başkan adayı Hilmi Bilgin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas ziyaretiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Aksu,"Sultan şehrimizin Cumhurbaşkanımızda değeri ve önemi müstesnadır. Daha önceden 2014 ve 2015 yıllarında olduğu gibi yine seçimlere ilimizden başlaması bizi onure edecektir. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı, milli mücadeleye ev sahipliği yapan ve milletimizin kurtuluş mücadelesinin simgesi olan yiğitler diyarı Sivas'ımızda bu hafta Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ağırlayacak olmanın mutluluğu ve gururunu hep birlikte yaşayacağız. Kent meydanında Sivaslı hemşehrilerimizle buluşacak olan Cumhurbaşkanımız yiğidin harman olduğu ilimizde hemşehrilerimizle ile hasret giderecek. Mitingimizin yanı sıra Sivas'a birçok müjde ile de gelecek olan Cumhurbaşkanımızı Sivas halkımız en iyi şekilde karşılayacak bağrına basacaktır."dedi.

Sivas Belediyesi Başkanı Sami Aydın ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce de seçim çalışmalarına Sivas'tan başladığını hatırlatarak Sivaslıları kent meydanında yapılacak mitinge davet etti.

AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas'ı çok önemsediğini ve mitingde Sivas'a dair çeşitli müjdeler verileceğini söyledi.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan, İlk Seçim Mitingini Sivas'ta Yapacak

İhtiyaç Sahibi Ailelere Yapılacak Elektrik Faturası Desteği 15 Şubat'ta Başlıyor

İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıf Üniversitelerine Uyarı