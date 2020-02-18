AK Parti İl Başkanı Aksu'dan AA'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanı Aksu'dan AA'ya ziyaret - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Aksu'dan AA'ya ziyaret

6 saat önce

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar'ı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Aksu'dan AA'ya ziyaret, System.String[]

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar'ı ziyaret etti.

Ziyarette Sansar, 100'üncü yılına giren Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Aksu ise Anadolu Ajansının çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, başarılarının devamını diledi.

Samsun'un her alanda planlı büyümesi gerektiğini vurgulayan Aksu, "Kentin ortak akılla yönetilmesi ve güçlü bir yol haritası çıkarılması gerekir. Samsun'un turizmde, eğitimde, tarımda, sağlıkta ve daha birçok alanda lider olma özellikleri bulunuyor. Bunları daha aktif hale getirmek zorundayız. Tabii bu çalışmaları yaparken önemli projelerin tanıtımında basın mensuplarına önemli görevler düşmekte. Sizler de bu projelerin tanıtımında bizlere önemli katkılar sunuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:40 Kaynak: AA
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